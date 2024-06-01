Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran mesaj: Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe 'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho , yarın İstanbul'a geliyor.





Bu akşam Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya giden Portekizli teknik adam, yarın İstanbul'a gelip kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.