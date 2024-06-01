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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran mesaj: Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi. Mourinho, “Merhaba Fenerbahçeliler, yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 20:07 Güncelleme 02 Haziran 2024, 00:11
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran mesaj: Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz

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Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, yarın İstanbul'a geliyor.



Bu akşam Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya giden Portekizli teknik adam, yarın İstanbul'a gelip kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.



Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho yarın İstanbul'a geliyor.



Sarı-Lacivertlilerden yapılan paylaşımda Mourinho yarın taraftarları Kadıköy'e davet etti. Fenerbahçe, Portekizli teknik adam için saat 19:00'da imza töreni düzenleyecek.

Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de!

JOSE MOURINHO: YARIN KADIKÖY'DE BULUŞALIM"

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda Jose Mourinho, taraftarlara şu mesajı verdi:

"Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım."

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