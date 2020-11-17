Hakkında 'şantaj' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile 40'a yakın soruşturma ve dava bulunan Bulut Duman'ın, dünkü saldırıdan 3 gün önce gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınmasının nedeni ise, Duman ile eşcinsel ilişki yaşamak için görüştüğünü belirten A. E. H.'nin (26) emniyet ifadesi olduğu belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre Duman ile A. E. H., bir arkadaşlık uygulaması aracılığı ile 3 hafta kadar önce tanıştı. İkili bir süre uygulama üzerinden görüştükten sonra birbirlerine cep telefonlarını verdi.

İkili arasında WhatsApp üzerinden de süren iletişim sonrası 7 Kasım akşamı, Duman ve A. E. H. buluştu. Duman, H.'yi, Ümraniye'de kararlaştıkları noktada otomobili ile aldı. Otomobilde, Duman'ın 15 aylık kızı da bulunuyordu.