Galatasaray’ın ağır topları Konya maçı öncesi dümene geçti

TARAFTARI SEVİNDİRECEĞİZ

Kaptan Muslera ve diğer yıldızların aralarında yaptıkları görüşmede, "Fenerbahçe maçındaki futbol bize yakışmadı. Ancak futbolda dün diye bir şey yok. Sadece 1 maçımız kaldı. Konyaspor maçını kazanarak taraftarımızın gönlünü kazanmak zorundayız. Sezon boyunca ortaya koyduğumuz dominant oyunu sergilemeliyiz. Bize yakışan budur" ifadeleri kullanıldı.