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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 13:17 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 13:17

Ayten ve üfürükçü Yaşar'ın eşi canlı yayında karşı karşıya!

56 yaşındaki Ayten Akyol, evlilik vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kanserle mücadele eden Ayten Hanım, ablasının yardım niyetiyle kendisini tanıştırdığı Yaşar Bey'e 3 milyon TL değerindeki evini kaptırdığını söyledi. Ayten Hanım, Yaşar Bey'in kendisini MİT'çi olarak tanıttığını ve eşinin öldüğünü söylediğini belirtti. Ancak Yaşar Bey'in eşinin ölmediği ortaya çıktı. Yaşar Bey'in eşi ile Ayten Hanım canlı yayında yüzleşti. Yaşar Bey'in üfürükçü olduğu öğrenilirken, Ayten Hanım'ın savunması ise Rahmi Bey'i çıldırttı. İşte detaylar...

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