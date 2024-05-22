Kuruluş Osman'ın Bayındır Bey'i Deniz Hamzaoğlu'nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyanlar şaşkın! Meğer Cüneyt Arkın’ın...

Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolü üstlendiği Kuruluş Osman dizisinde Bayındır Bey'i canlandıran Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cüneyt Arkın detayı ise dikkat çekti. Bakın Deniz Hamzaoğlu'nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızıymış...