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Kuruluş Osman'ın Bayındır Bey'i Deniz Hamzaoğlu'nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyanlar şaşkın! Meğer Cüneyt Arkın’ın...

Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolü üstlendiği Kuruluş Osman dizisinde Bayındır Bey'i canlandıran Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cüneyt Arkın detayı ise dikkat çekti. Bakın Deniz Hamzaoğlu'nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızıymış...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 11:16 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 11:28
Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyanlar şaşkın! Meğer Cüneyt Arkın’ın... 1

Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Bayındır Bey'i canlandıran Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyanlar şaşkın! Meğer Cüneyt Arkın’ın... 2

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?
1979'da İstanbul'da doğan Deniz Hamzaoğlu, ilk ve orta öğrenimini Yalova' da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri'nde eğitim gören Deniz Hamzaoğlu, öğrenciliği esnasında müzik gruplarında gitar çaldı.

Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyanlar şaşkın! Meğer Cüneyt Arkın’ın... 3

2002'de Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazanan Deniz Hamzaoğlu, mezun olmasının ardından aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü'nde tamamladı.

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