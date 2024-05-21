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1800, 3600 gün şart ve yaş hesabı: Erken emeklilikte SGK 1995, 2000, 2008+ PRİM-YAŞ-YIL tablosu çıktı!

Emeklilik hesaplamalarında kadın ve erkek çalışanlar için özel hesaplama yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemler, cinsiyete ve çalışma süresine göre emeklilik yaşını belirlemekte etkili oluyor. Özellikle belirli şartları sağlayan kadın ve erkek çalışanlar, bu hesaplama yöntemleriyle daha erken emekli olabiliyorlar.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 10:15 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 10:15
1800, 3600 gün şart ve yaş hesabı: Erken emeklilikte SGK 1995, 2000, 2008+ PRİM-YAŞ-YIL tablosu çıktı!

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2024 yılı itibariyle Türkiye'de çalışanlar için emeklilik yaşını belirleyen yeni bir tablo yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan bu tablo, çalışanların ilk işe başlama tarihlerine göre farklı emeklilik imkanları sunuyor. Özellikle 1998'den önce ve 2008 sonrası işe başlayanlar için önemli değişiklikler içeren bu tablo, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.

ERKEKLERDE EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

2024 yılında, erkek çalışanların emeklilik yaşı hesaplamaları, işe başlama tarihlerine göre farklılık gösteriyor. 1999 öncesi, 1999 ile 2008 arası, ve 2008 sonrası için ayrı ayrı hesaplanır. Ayrıca, askerlik borçlanması da bu hesaplama için önemlidir. Çalışanlar, aşağıdaki tabloya bakarak ne zaman emekli olabileceklerini öğrenebilirler.

Erkekler için emeklilik yaşı tablosuErkekler için emeklilik yaşı tablosu

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞI TABLOSU

Kadın çalışanlar için de emeklilik yaşı hesaplaması var, ve bu hesaplamalar erkeklere göre farklılık gösteriyor. Kadınların emeklilik yaşı, genellikle daha düşüktür. İlk işe giriş tarihlerine göre, kadınlar kaç yaşında emekli olabileceklerini bu tablodan öğrenebilir. Kadınlar için de doğum borçlanması gibi avantajlar mevcuttur.

Kadınlar için emeklilik yaşı

İŞE GİRİŞ TARİHİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Hem kadınlar hem de erkekler için önemli bir soru: İşe giriş tarihi değiştirilebilir mi? Cevap, Evet. Borçlanma yaparak, işe giriş tarihini öne çekmek mümkündür.

Kadın Çalışanlar için; Kadınlar, üç çocuk için toplam 6 yıl, 2760 prim gün kazanabilirler. Doğum yapmış kadınlar, doğum borçlanması yaparak işe giriş tarihlerini öne çekebilirler.

Erkek Çalışanlar için; Erkekler de askerlik borçlanması yaparak işe giriş tarihlerini öne çekebilirler. Askerlik süresi ne kadar ise borçlanma da o kadar olacaktır.

2024 YILINDA GEÇERLİ OLAN ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI

Erkek ve kadın çalışanlar için erken emeklilik formülleri var. Bu formüller, işe giriş tarihi ve sağlık durumuna göre değişir.

3600 Günle Emeklilik; Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar için 15 yıl ve 3600 günle emeklilik hakkı var. Yaş şartı gereklidir.
4500 Günle Emeklilik: 1999 ile 2008 arası işe girenler için 25 yıl ve 4500 günle emeklilik mümkün.
5400 Günle Emeklilik: 2008 Mayıs sonrası işe başlayanlar için 5400 günle emekli olunur.

10 YILDA ERKEN EMEKLİLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 10 yıl içinde erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu için en az 1800 gün çalışmış olmak ve yaş şartı aranmıyor. Çalışanların %60 oranında iş gücü kaybı yaşaması durumunda, bu hak devreye girer. Erken emeklilik için, hastane heyetinden %60 çalışamayacak durumda olduğunu belirten bir rapor almak gerekiyor.

Bu bilgiler, çalışma hayatındaki herkes için önemli. Emeklilik planlaması yaparken, bu kurallar ve formüller dikkate alınmalıdır. Erken emeklilik imkanlarından yararlanabilmek için, belirli şartların sağlanması gerektiğini unutmamak önemli. Özellikle, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi seçenekler, çalışanların işe giriş tarihlerini öne çekmelerine olanak tanır. Bu sayede, daha erken emeklilik fırsatından yararlanılabilir.

Herkesin durumu farklı olduğu için, kendi emeklilik planınızı yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurun. Gerekirse, bir uzmandan yardım almak da iyi bir fikir olabilir. Emeklilik, hayatınızın önemli bir dönemi, bu yüzden doğru planlama yapmak çok önemli.

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