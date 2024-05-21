Bahar’ın Nevra’sı Hatice Aslan’ın eski eşi bakın kim! Oğlunun babası EDHO’nun yıldızı çıktı! Mehmet Yılmaz Ak’ın annesini oynayan Hatice...

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde Nevra karakterini canlandıran Hatice Aslan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Sivaslı olan 62 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 1 çocuk annesi Aslan'ın eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Aslan'ın oğlunun babası EDHO'nun yıldızı çıktı. Bakın Hatice Aslan bir dönem hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...
Bahar dizisinde Nevra karakterini canlandıran Hatice Aslan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
HATİCE ASLAN KİMDİR?
20 Şubat 1962 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Hatice Aslan, Ferhunde Hanımlar, En Son Babalar Duyar dizileri ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle hafızalara kazındı.
Sivas Lisesinin ardından Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okuyan Aslan, mezun olduğu 1983-84 sezonunda Nezihe Araz'ın yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği "Bozkır Güzellemesi" oyununda yer aldı.