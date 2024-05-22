Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş - Trabzonspor finalinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş - Trabzonspor finalini yönetecek hakemi de açıkladı. Buna göre dev maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.