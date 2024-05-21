Mercedes koltuğunun gizli dünyası! Koltuk kesip biçilince gizem ortaya çıktı!

Buldukları her şeyi kesip içinden çıkanları göstererek YouTube'ta fenomen olan baba oğul bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu gözüne kestirdi. Mercedes'in koltuğunun adeta içini dışına çıkaran fenomen YouTuber'ların bu videosu çok konuşuldu. Peki otomobil koltuklarının içinde gerçekte ne var? İşte fenomen baba-oğul YouTuber'ların YouTube'ta milyonlarca izlenen o görüntüleri...
Buldukları her şeyi didik didik ederek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu delik deşik etti.
Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içinden çıkanları izleyicilerle paylaştı. Fenomen YouTuber'ların videosu internette izlenme rekorları kırdı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER...