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Davette görenler ayırt edemedi! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şoke etti! İşte Esra Erol ve kardeşleri...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında seyirci ile buluşan Esra Erol, yalnızca başarılı sunuculuğu ile değil, aynı zamanda özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. İzleyicilerin gönlünde taht kuran Esra Erol, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kız kardeşleri ile birlikte boy gösterdi. Üç kız kardeşin bir araya geldiği bu etkinlikte, benzerlikleri adeta görenleri şaşkına çevirdi. İşte Esra Erol ve kız kardeşlerinin 'kopya' dedirten benzerliği hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 09:36 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 09:35
Davette görenler ayırt edemedi! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şoke etti! İşte Esra Erol ve kardeşleri... 1

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

Davette görenler ayırt edemedi! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şoke etti! İşte Esra Erol ve kardeşleri... 2

Instagramda 4.6 milyon takipçisi olan başarılı sunucu geçtiğimiz hafta 42 yaşına bastı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan sunucunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

Davette görenler ayırt edemedi! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şoke etti! İşte Esra Erol ve kardeşleri... 3

Magazin gündemininde yakın markajında olan Esra Erol, son olarak kız kardeşleriyle bir davette boy gösterdi.

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