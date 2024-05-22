Davette görenler ayırt edemedi! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şoke etti! İşte Esra Erol ve kardeşleri...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında seyirci ile buluşan Esra Erol, yalnızca başarılı sunuculuğu ile değil, aynı zamanda özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. İzleyicilerin gönlünde taht kuran Esra Erol, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kız kardeşleri ile birlikte boy gösterdi. Üç kız kardeşin bir araya geldiği bu etkinlikte, benzerlikleri adeta görenleri şaşkına çevirdi. İşte Esra Erol ve kız kardeşlerinin 'kopya' dedirten benzerliği hakkında detaylar...