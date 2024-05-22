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Tarihi Atlı Köşk'e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi

Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden olduğu ortaya çıkan Sevilay Sabancı Çınar, geçtiğimiz yıllarda ailenin mirasına ortak olmuştu. Sevilay Sabancı Çınar'ın borçları nedeniyle Sabancı Müzesi'ndeki 97 yıllık Atlı Köşk'ün 1/48 hissesinin 62 milyon 500 bin liraya icradan satışa sunulduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 07:58 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:58
Tarihi Atlı Köşk’e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi 1

Sarıyer'de bulunan Atlı Köşk, 1927'de İtalyan mimar Edouard De Nari tarafından inşa edildi. Mısır Hıdiv ailesinin uzun yıllar yazlık konut olarak kullandığı köşk, kısa süre de Karadağ Sefareti olarak hizmet verdi.

Tarihi Atlı Köşk’e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi 2

1950'de Hacı Ömer Sabancı'nın satın aldığı köşkün bahçesine aynı yıl Fransız heykeltıraş Louis Doumas'ın 1864 yapımı at heykeli yerleştirildi.

Tarihi Atlı Köşk’e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi 3

Köşk, bu heykelden dolayı 'Atlı Köşk' olarak anılmaya başlandı. 1966'dan itibaren köşkte yaşamaya başlayan Sakıp Sabancı; 1998'de hat ve resim koleksiyonu ve tarihi köşkü içindeki eşyalarıyla birlikte müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etti.

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