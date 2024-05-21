Son dakika haberi! Fenerbahçe’nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu

Fenerbahçe bu sezon kadrosuna Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Fred, Becao, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat, Ryan Kent, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Leonardo Boonucci, Rade Krunic, Serdar Dursun, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayır takviyeleri yaptı. Ayrıca Gustavo Henrique'nin bonservisi alınıp gönderildi. Yine yoğun bir sirkülasyonun yaşanacağı Kanarya'da özellikle gidecek oyuncular merak konusu.
Sezonu bitireceği sıralamaya göre yeni dönemi açacağı tarihi kesinleştirecek olan Fenerbahçe'de birçok yıldız isim listede yer alıyor. Sahada 11 yabancıya izin verilmesi konusunda çıkan serbestlik kararı sonrasında hata yapılmak istenmiyor. Hem teknik heyet hem de yönetim işi sıkı tutarak zirveye oynayacak bir kadro kurmanın peşinde.
Teknik Direktör İsmail Kartal ve ekibi yeni sezonda da göreve devam edecekmiş gibi raporlarını sunmayı sürdürüyor. Takımı en iyi tanıyan isim olarak göze çarpan Kartal'ın devam etmesine inandığı futbolcular forma giymeye devam edecek. Olumsuz görüş bildirdiği oyuncularla da yollar ayrılabilir.
Sarı lacivertlilerin yeni sezondaki ilk transferi de belli oldu. Milan'dan devre arasında kiralanan Rade Krunic'in bonservisi alınacak. Zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Boşnak futbolcu önümüzdeki seneden itibaren çubuklu formayı giymeye devam edecek.
Şubat ayından bu yana 18 karşılaşmada görev yapan 30 yaşındaki yıldız, 1 asistlik performans gösterdi. Zaman zaman eleştirilere maruz kalsa da Teknik Direktör İsmail Kartal her fırsatta kendisine güvendiğini söyleyerek öğrencisinin arkasında durdu.