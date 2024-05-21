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Son dakika haberi! Fenerbahçe'nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, pazar akşamı İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı karşılaşmadan zaferle ayrılmayı arzu eden sarı lacivertlilerde kulaklar bir yandan da Konya'da olacak. Galatasaray'ın yenilmesi halinde kutlamalar başlayacak. Yönetim seçimden galibiyetle ayrılır ve görevine devam ederse aalcağı isimler konusunda da girişimlerini sürdürüyor. İlk transfer de belli oldu. Bonservisi ortaya çıktı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 19:16 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 19:21
Son dakika haberi! Fenerbahçe’nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu

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Bu sezon takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe hem yaz hem de kış tescil dönemlerini çok hareketli geçirdi. Kanarya'da adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Birçok önemli futbolcu kadroya katılarak gövde gösterisi yapıldı. Rakiplere karşı en büyük şampiyonluk adaylarından biri mesajı verildi. Aynı durum gelecek sezon için de geçerli olacak. Yönetim deplasmanda elde edilen derbi zaferi sonrası büyük bir coşku yaşadı ve bu manzarayı transfere de taşımak istiyor. Gündemde çok sayıda isim var. Bazıları yerli bazıları yabancı bazıları dünya yıldızı bazıları potansiyelli olmak üzere geniş bir liste mevcut. İlk hamle de belli oldu. Bonservisi ortaya çıkan deneyimli isim ile ilgili son dakika bilgileri haberimizde yer alıyor.

Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray ile oynadığı dev derbi gergin başladı ve gergin sona erdi. Karşılaşma öncesinde ısınan futbolcular arasında çıkan tartışma maç sırasında da devam etti. 90 dakikanın sonunda bu kez yöneticilere kadar sıçradı. Olayların ardından stat müdürüne saldıran 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı ve kendileri ifadeye çağırıldı. 2 futbolcunun da yer aldığı listede bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

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Karşılaşma bununlada bitmedi. Başkan Dursun Özbek, mevkidaşı Ali Koç'un sahaya girerek yaptığı hareketler sonrasında "Yüreğin yetiyorsa buraya gel" çıkışında bulundu. Sarı lacivertliler ise yaptıkları göndermelerle rakibini tiye aldı. Hababm Sınıfı ile başlayan paylaşımlar Sezen Aksu şarkısıyla devam etti.



Fenerbahçe bu sezon kadrosuna Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Fred, Becao, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat, Ryan Kent, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Leonardo Boonucci, Rade Krunic, Serdar Dursun, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayır takviyeleri yaptı. Ayrıca Gustavo Henrique'nin bonservisi alınıp gönderildi. Yine yoğun bir sirkülasyonun yaşanacağı Kanarya'da özellikle gidecek oyuncular merak konusu.

Sezonu bitireceği sıralamaya göre yeni dönemi açacağı tarihi kesinleştirecek olan Fenerbahçe'de birçok yıldız isim listede yer alıyor. Sahada 11 yabancıya izin verilmesi konusunda çıkan serbestlik kararı sonrasında hata yapılmak istenmiyor. Hem teknik heyet hem de yönetim işi sıkı tutarak zirveye oynayacak bir kadro kurmanın peşinde.

Teknik Direktör İsmail Kartal ve ekibi yeni sezonda da göreve devam edecekmiş gibi raporlarını sunmayı sürdürüyor. Takımı en iyi tanıyan isim olarak göze çarpan Kartal'ın devam etmesine inandığı futbolcular forma giymeye devam edecek. Olumsuz görüş bildirdiği oyuncularla da yollar ayrılabilir.

Sarı lacivertlilerin yeni sezondaki ilk transferi de belli oldu. Milan'dan devre arasında kiralanan Rade Krunic'in bonservisi alınacak. Zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Boşnak futbolcu önümüzdeki seneden itibaren çubuklu formayı giymeye devam edecek.

Şubat ayından bu yana 18 karşılaşmada görev yapan 30 yaşındaki yıldız, 1 asistlik performans gösterdi. Zaman zaman eleştirilere maruz kalsa da Teknik Direktör İsmail Kartal her fırsatta kendisine güvendiğini söyleyerek öğrencisinin arkasında durdu.

Yönetim de kümede kalınması halinde devreye giren opsiyonun bedelini ödeyerek Krunic'in tapusunu alacak. Ön libero ve merkez ortasahada oynayabilen tecrübeli oyuncunun kadroda tutulması bekleniyor.

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