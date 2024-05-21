Son dakika haberi! Fenerbahçe’nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu

Bu sezon takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe hem yaz hem de kış tescil dönemlerini çok hareketli geçirdi. Kanarya'da adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Birçok önemli futbolcu kadroya katılarak gövde gösterisi yapıldı. Rakiplere karşı en büyük şampiyonluk adaylarından biri mesajı verildi. Aynı durum gelecek sezon için de geçerli olacak. Yönetim deplasmanda elde edilen derbi zaferi sonrası büyük bir coşku yaşadı ve bu manzarayı transfere de taşımak istiyor. Gündemde çok sayıda isim var. Bazıları yerli bazıları yabancı bazıları dünya yıldızı bazıları potansiyelli olmak üzere geniş bir liste mevcut. İlk hamle de belli oldu. Bonservisi ortaya çıkan deneyimli isim ile ilgili son dakika bilgileri haberimizde yer alıyor.