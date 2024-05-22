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Fon vurgununda yeni gelişme! Fatih Terim suskunluğunu bozdu: Zamanı gelince açıklayacağım

Fatih Terim, kamuoyunda ‘yüksek getirili fon olayı’ ile olarak bilinen dolandırıcılık davası ile ilgili suskunluğunu bozdu. Terim, ilk kez avukatları tarafından yaptığı yazılı açıklama ile kendisine yönelik iddialara yanıt verdi. Banka müdürü Seçil Erzan’ın isminin direkt olarak geçmediği yazılı açıklamada, “Müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikâyetçi olmuştur” denildi.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 09:51 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 10:07
Fon vurgununda yeni gelişme! Fatih Terim suskunluğunu bozdu: Zamanı gelince açıklayacağım

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Spor dünyasının ünlü isimleri Emre Çolakoğlu, Fernando Muslera, Arda Turan ve Selçuk İnan'ın da arasında bulunduğu 28 kişi, 'yüksek getirili fon' vaadiyle dolandırıldıklarını iddia ederek Denizbank müdürü Seçil Erzan ile sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında ifade veren bazı mağdurlar, Erzan'ın kendilerine fondan bahsederken, Fatih Terim'in de fonun en önemli müşterisi olduğunu, 10-15 yıldır çalıştıklarını, bu fondan Terim'in de milyonlarca dolar kâr ettiğini, hatta fonu 'Fatih Terim' fonu olarak andığını söylediğini anlatmışlardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Seçil Erzan ile 7 sanık hakkında 295 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

FATİH TERİM SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Dolandırıcılık olayının ortaya çıktığı günden bugüne kadar sessizliğini koruyan Fatih Terim, iddialara avukatları Okan Demirkan ile Nevzat Kaan Karcıoğlu'nun yaptıkları açıklama ile yanıt verdi.

Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:

"Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, uğradığı maddi zararın tazmini için, İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde, maddi tazminat davası açılmıştır. Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca, müvekkilimiz 2 Haziran 2023'te, bizzat kendi inisiyatifi ve iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla beyanını vermiş ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Müvekkilimiz, anılan soruşturmada şikâyetçi konumundadır. Denizbank A.Ş.'nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahsın ve diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikâyetçi olmuştur.

ZAMANI GELİNCE YAPACAKTIR
Son olarak şu hususu da ifade etmek isteriz: Müvekkilimiz Fatih Terim, tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacaktır. Müvekkilimiz, bugüne kadar adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle ve bu süreçlerin masuniyetini dikkate alarak, kendisini maksatlı şekilde hedef alan asılsız ve mesnetsiz yorumlar dahil olmak üzere bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih etmiştir."

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