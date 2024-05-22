Kilolu hali olay olmuştu! Nihal Candan'a bir darbe de eşinden geldi! Boşanıyorlar mı?

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yaklaşık 6 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın cezaevinde başladığı yemek yememe eylemi hastalığa dönüştü. 'Anoreksiya' olan Nihal Candan bu sebeple tahliye edildi. Tahliyenin ardından yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça fazla konuşulan Candan, kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Candan'a bir darbe de eşinden geldi.