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Kilolu hali olay olmuştu! Nihal Candan'a bir darbe de eşinden geldi! Boşanıyorlar mı?

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yaklaşık 6 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın cezaevinde başladığı yemek yememe eylemi hastalığa dönüştü. 'Anoreksiya' olan Nihal Candan bu sebeple tahliye edildi. Tahliyenin ardından yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça fazla konuşulan Candan, kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Candan'a bir darbe de eşinden geldi.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 10:49 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 11:11
Kilolu hali olay olmuştu! Nihal Candan’a bir darbe de eşinden geldi! Boşanıyorlar mı? 1

Dilan Polat'ın gösterişli hayatının arka perdesinde belirlenen birçok suç, ekipleri harekete geçirdi.

Kilolu hali olay olmuştu! Nihal Candan’a bir darbe de eşinden geldi! Boşanıyorlar mı? 2

Olayın yankıları sürerken, gözler Bahar ve Nihal Candan kardeşlere çevrildi.

Kilolu hali olay olmuştu! Nihal Candan’a bir darbe de eşinden geldi! Boşanıyorlar mı? 3

TUTUKLANDILAR

Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlarda iki kardeş mercek altına alındı. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı.

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