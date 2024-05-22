17/25 Aralık taktikleriyle Türk siyasetine kurulmaya çalışılan FETÖvari kumpas çöktü. Komplonun Emniyet ayağında cevap bekleyen sorular varken müfettişlerin hazırladığı rapora A Haber ulaştı. Gizli tanık Serdar Sertçelik'in kaçma süphesine rağmen polisin iletişimi kesmediği belirtilirken; Devlet memurluğu ile bağdaşmayacak ses kayıtlarının olduğu bu kayıtlarda bazı devlet büyüklerinin isimlerinin geçtiği ifade edildi. Serdar Sertçelik'in kaçış sürecinde 3 araç değiştirerek İstanbul'a gitmesi ve firardan 9 gün sonra bildirim yapılması raporda yer aldı. Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği belirtildi.