SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 14:27 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 14:27

FETÖvari kumpasın müfettiş raporu A Haber’de! İşte detaylar…

17/25 Aralık taktikleriyle Türk siyasetine kurulmaya çalışılan FETÖvari kumpas çöktü. Komplonun Emniyet ayağında cevap bekleyen sorular varken müfettişlerin hazırladığı rapora A Haber ulaştı. Gizli tanık Serdar Sertçelik'in kaçma süphesine rağmen polisin iletişimi kesmediği belirtilirken; Devlet memurluğu ile bağdaşmayacak ses kayıtlarının olduğu bu kayıtlarda bazı devlet büyüklerinin isimlerinin geçtiği ifade edildi. Serdar Sertçelik'in kaçış sürecinde 3 araç değiştirerek İstanbul'a gitmesi ve firardan 9 gün sonra bildirim yapılması raporda yer aldı. Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği belirtildi.

SIRADAKİ VİDEO
AK Parti’de değişim dönemi! Başkan Erdoğan MKYK Toplantısı'na liderlik edecek
22.05.2024Çarşamba
Başakşehir'de okul müdürünün beslediği köpekler öğrenciye saldırdı!
22.05.2024Çarşamba
Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
22.05.2024Çarşamba
Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı! İsrail büyükelçilerini çekti!
22.05.2024Çarşamba
Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı! Ortak operasyonda 19 gözaltı!
22.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Tahran’da Reisi’ye veda! 03:33
Tahran'da Reisi'ye veda!
22.05.2024Çarşamba
Bayramiç’te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 00:53
Bayramiç’te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
22.05.2024Çarşamba
Emekliye destek başladı! İşte detaylar... 03:50
Emekliye destek başladı
22.05.2024Çarşamba
AK Parti’de değişim dönemi 02:27
AK Parti'de değişim dönemi
22.05.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA