Selda Uskan

SELDA abla sorunum şu; çıktığım kızlar üçüncü gün beni terk ediyor!

Neyi beceremiyorum bilmiyorum.

Para yediriyorum, hediye alıyorum, cep faturasını ödüyorum, 7-24 mesaj yağmuruna tutuyorum, iltifat ediyorum.

Buluşmamıza grup arkadaşlarıyla gelen olursa masanın hesabını ödüyorum.

Ama öte yanda benim kanka, sıfır masrafla kızların hepsini peşinden koşturuyor. Aşkından kapısında yatıyorlar. Yalnız romantik bir çocuk, belki o yüzden. Ben ise Akrep burcuyum o ayaklara gelemem, sahte davranmış olurum. Peki ben neyi eksik yapıyorum abla?

Rumuz; Jetss

AŞIK OLMAYI BİLMİYORSUN!

S.U. CEVAP; Senin gibi 'parayı' ilişkinin temel taşı sanan; kızların kalbi ve kafaları hangi yönde çalışır, bunu bilmeyen evlatlara hep aynı örneği sunarım. Yıllar önce bir okurum yazmıştı;

"Selda abla erkeklere uzaktım.

Ama bir gün oturduğumuz kafeye biri geldi. Dört kızdık, selam verip başka yere geçti. Sonradan arkadaşa demiş ki, 'adınıza leke gelmesin' diye yaptım. Bunu duyunca o an aşık oldum kendisine!"