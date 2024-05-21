Ve kesinleşti: Tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekliler 23-24-25-26-27-28 Mayıs’ta ödeme alacak!

Örneğin, SSK emeklisi olan bir kişi, tahsis numarasının son rakamına göre ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşını alabilir. Aynı şekilde, Bağ-Kur emeklileri için bu süre ayın 25'i ile 28'i arasında değişir. Bu tarihler, her ay sabit olup, emeklilerin ödemelerini planlı bir şekilde alabilmelerini sağlar.

Emeklilerin maaş ödemelerini zamanında alabilmeleri ve herhangi bir finansal sıkıntı yaşamamaları için, tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme tarihlerini takip etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde, aylık maaşlarını düzenli olarak alabilir ve planlarını buna göre yapabilirler.