İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın Cansu Taşkın’la görüntüleri olay olmuştu! Ebru Polat’tan olay açıklama! “İfşa etmem” dedi ama...

İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Azem karakteriyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan, model Cansu Taşkın ile ortaya çıkan dudak dudağa görüntüleriyle çok konuşulmuştu. Dün bir kez daha Taşkın'ın açıklamalarıyla gündeme gelen Yılmaz Erdoğan, bu kez şarkıcı Ebru Polat'ın itiraflarıyla adından söz ettirdi. "İfşa etmem" diyen Ebru Polat, açıklamalarıyla kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ebru Polat'ın o açıklamaları...