Erken emeklilik için SGK düğmeye bastı! 51, 52, 53, 54 ve 55 yaşlarında emekli olmanın yolu belli oldu

Doğum Borçlanması Doğum borçlanması, çocuk sahibi kadınlar için önemli bir erken emeklilik fırsatı sunar:

Çalışma hayatınız boyunca prim gün sayınızı düzenli olarak takip edin. E-devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü kontrol ederek prim gün sayınızı öğrenebilirsiniz.

Mali Durumunuzu Planlayın:

Erken emeklilik, mali açıdan da iyi bir planlama gerektirir. Emeklilikte rahat bir yaşam sürdürebilmek için birikim yapmanız önemlidir. Bireysel emeklilik sistemi (BES) gibi ek tasarruf yöntemlerini değerlendirebilirsiniz.

Sağlık Durumunuzu Kontrol Ettirin:

Engelli veya malulen emeklilik için sağlık raporlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırarak bu süreçleri daha hızlı tamamlayabilirsiniz.

SGK ile İrtibata Geçin:

Emeklilik şartlarınız ve haklarınız hakkında en doğru bilgiyi SGK'dan alabilirsiniz. Erken emeklilik başvurusu yapmadan önce SGK müdürlükleri ile iletişime geçerek bilgi alın.

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