Demokrasinin vatanı Yunanistan’da skandal karar! 9 öğrenciye sınır dışı talebi: O materyaller bile ’suç delili’ sayıldı!

'SUÇ' DELİLİ: FİLİSTİN BAYRAĞI, GAZ MASKESİ, SPREY BOYA KUTUSU...

Mahkeme belgelerine göre, gözaltına alınan eylemcilere karşı ibraz edilen 'suç delillerinin' arasında broşürler, Filistin bayrakları, iki duman çıkaran işaret fişeği, gaz maskeleri, kasklar, sprey boya kutuları ve pankart çubukları yer aldı.

Avukat Masuridu, haklarında kamu malına zarar vermek ve işaret fişeği kullanmak gibi suçlamalar bulunan İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol ve Alman müvekkillerinin 28 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacağını belirtti, duruşmada hem tutukluluk hem de savcının sınır dışı talebine itiraz edeceğini bildirdi.

"Eylem, şu an tüm dünyayı üzen bir konu için yapılan yasal siyasi bir protesto çerçevesindeydi. Tüm ülkelerin vatandaşlarının şu an Gazze'de kan dökülmesini durdurmak için hükümetlere baskı yapma hakkı vardır. Bu, tamamen yasal ve etik bir haktır."