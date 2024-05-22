Demokrasinin vatanı Yunanistan’da skandal karar! 9 öğrenciye sınır dışı talebi: O materyaller bile ’suç delili’ sayıldı!

Avukat Iota Masuridu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 13 Mayıs gecesi başlatılan Filistin'e destek amaçlı yerleşme eyleminin ardından üniversite binasında gözaltına alınan müvekkillerinin durumu hakkında bilgi verdi.
'SUÇ' DELİLİ: FİLİSTİN BAYRAĞI, GAZ MASKESİ, SPREY BOYA KUTUSU...
Mahkeme belgelerine göre, gözaltına alınan eylemcilere karşı ibraz edilen 'suç delillerinin' arasında broşürler, Filistin bayrakları, iki duman çıkaran işaret fişeği, gaz maskeleri, kasklar, sprey boya kutuları ve pankart çubukları yer aldı.
Avukat Masuridu, haklarında kamu malına zarar vermek ve işaret fişeği kullanmak gibi suçlamalar bulunan İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol ve Alman müvekkillerinin 28 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacağını belirtti, duruşmada hem tutukluluk hem de savcının sınır dışı talebine itiraz edeceğini bildirdi.
"Eylem, şu an tüm dünyayı üzen bir konu için yapılan yasal siyasi bir protesto çerçevesindeydi. Tüm ülkelerin vatandaşlarının şu an Gazze'de kan dökülmesini durdurmak için hükümetlere baskı yapma hakkı vardır. Bu, tamamen yasal ve etik bir haktır."
NE OLMUŞTU?
Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde, ülkedeki öğrenci birliklerinin çağrısıyla 13 Mayıs'ta yapılan eylemde Filistin'e destek mesajı verilmişti. Gece boyu süren eylemde öğrenciler, üniversitede yerleşme eylemi yapmıştı. Polis, 14 Mayıs'ta savcı eşliğinde okula girerek yerleşme eylemi yapan 28 kişiyi gözaltına almıştı.