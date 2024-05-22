Özge Ulusoy'dan evliliğe yeşil ışık! Sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun hediye ettiği yüzüğü çıkarmıyor...

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan ünlü manken Özge Ulusoy, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle çok konuşuldu. Son olarak Özge Ulusoy, evliliğe yeşil ışık yaktı. Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun hediye ettiği tektaşı parmağından çıkarmayan Ulusoy için nikah tekrar masada...