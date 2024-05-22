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Özge Ulusoy'dan evliliğe yeşil ışık! Sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun hediye ettiği yüzüğü çıkarmıyor...

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan ünlü manken Özge Ulusoy, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle çok konuşuldu. Son olarak Özge Ulusoy, evliliğe yeşil ışık yaktı. Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun hediye ettiği tektaşı parmağından çıkarmayan Ulusoy için nikah tekrar masada...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 07:04 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:04
Özge Ulusoy’dan evliliğe yeşil ışık! Sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun hediye ettiği yüzüğü çıkarmıyor... 1

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan ünlü model Özge Ulusoy, magazin gündeminin yakın markajında.

Özge Ulusoy’dan evliliğe yeşil ışık! Sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun hediye ettiği yüzüğü çıkarmıyor... 2

Yaptırdığı estetiklerle sosyal medyada çok konuşulan Ulusoy'un aşk hayatı da bir hayli merak konusu.

Özge Ulusoy’dan evliliğe yeşil ışık! Sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun hediye ettiği yüzüğü çıkarmıyor... 3

Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta özel bir davete katıldı.

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