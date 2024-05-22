Özge Ulusoy'dan evliliğe yeşil ışık! Sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun hediye ettiği yüzüğü çıkarmıyor...

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan ünlü manken Özge Ulusoy, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle çok konuşuldu. Son olarak Özge Ulusoy, evliliğe yeşil ışık yaktı. Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun hediye ettiği tektaşı parmağından çıkarmayan Ulusoy için nikah tekrar masada...
Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan ünlü model Özge Ulusoy, magazin gündeminin yakın markajında.
Yaptırdığı estetiklerle sosyal medyada çok konuşulan Ulusoy'un aşk hayatı da bir hayli merak konusu.
Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta özel bir davete katıldı.