9 yıllık aşk! Nur Tuğba Namlı’nın 3 çocuğunun babası bakın kim! Eşiyle romantik pozları ortalığı salladı! Hakan Ural’ın partneri meğer...

Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra sunuculuk dersleri alan ve kariyerine gece haber bülteni sunarak başlayan Nur Tuğba Namlı, son olarak Hakan Ural ile kamera karşısına geçti. Kariyeriyle dikkat çeken Namlı'nın özel hayatı da merak edildi. Ünlü sunucunun özellikle 9 yıl aynı yastığa baş koyduğu, üç çocuğunun babası merak konusu oldu. Namlı'nın sosyal medyada eşiyle yaptığı paylaşımlar ise kısa sürede Instagram'da gündem oldu. Bakın Nur Tuğba Namlı kiminle evliymiş...
Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra sunuculuk dersleri alan ve kariyerine gece haber bülteni sunarak başlayan Nur Tuğba Namlı, son olarak Hakan Ural ile kamera karşısına geçti.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken üç çocuk annesi Namlı, bu kez 9 yıl önce evlendiği eşiyle gündeme geldi.
Ünlü sunucunun sosyal medyada eşiyle yaptığı paylaşımlar, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.