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"Zamanın Ardında İstanbul-Roma" sergisi Kalyon Kültür'de açıldı

Sanatçı Kenan Işık'ın, "Zamanın Ardında İstanbul-Roma" sergisi, Kalyon Kültür'de sanatseverlere kapılarını açtı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu katıldı.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 13:45 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 13:45
Zamanın Ardında İstanbul-Roma sergisi Kalyon Kültür’de açıldı

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Sanatçı Kenan Işık'ın, "Zamanın Ardında İstanbul-Roma" sergisi, Kalyon Kültür'de sanatseverlere kapılarını açtı.

Sergide, Işık'ın farklı tekniklerle meydana getirdiği resim, heykel ve enstalasyonları, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu katıldı.

Törende bir konuşma yapan İstanbul Valisi Gül, Kalyon Holdingin kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini önemsediğini belirterek, "Kültür sanatın gelişmesi için bir sermayenin birikmesi lazım. Zenginlikle varlıklı olmak arasında fark vardır. Çok paranızın, tapu kaydınızın, aracınızın olması varlıklı olduğunuz anlamına gelir. Fakat bunları birileriyle paylaştığınızda o zaman zengin olursunuz. Dolayısıyla Kalyon Holding'i, bu milletin değerlerinden biri olarak biliriz." dedi.

Gül, milletin yararına olan her türlü kültürel ve sanatsal faaliyete destek verdiklerinin altını çizdi.

"SERGİ ÜZERİNDE 6 YIL ÇALIŞTIM"
Sergiye dair açıklamada bulunan Işık ise İstanbul'u sonradan keşfeden bir sanatçı olduğuna vurgu yaparak, "Farklı bir şehir anatomisi, farklı bir yolculuk. Koskoca şehirde, tek kişilik bir sahnenin içindeydik. Mezun olduğum üniversitedeki tez çalışmam dinamizm üzerindeydi. İstanbul'u gördükten sonra mekan üzerine çalışmaya başladım ve 2006'dan beri İstanbul üzerine deformasyon işliyorum." şeklinde konuştu.

Işık, sergiye 6 yıldır çalıştığını belirterek, "Okuyor, öğreniyor, bakıyor, gidiyor, geziyordum. Farklı yazar dostlardan besleniyordum. Yeri geldiğinde çocuklardan öğreniyordum. Yeri geldiğinde sohbette öğreniyordum. Cemal (Kalyoncu) Beyle buluştuktan sonra böyle bir şey istediğimi söyledim. O da bana yapacağım şeyin çok özel olduğunu, bana bütün kapıları açacağını söyledi. Bu kapıların açılmasının ardından da sizlerle buluştuk." ifadelerini kullandı.

Serginin 13 Ekim'e kadar süreceğini, ardından Roma'ya taşınacağını kaydeden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eserlerimi Wikipedia'nın biraz daha gelişmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Birçok eserde zaten anlatım var. Haçlı Seferi, Fatih'in İstanbul'u, onunla beraber Cumhuriyet'in döngüsü, desteği var. Son 100 yılın İstanbul'u ve bugünün Ayasofya'yı Kebir Camii var. Bir ünlem ve soru işareti var eserlerde. Ünlem, bu mekanların hepsi bizimdir demek. Soru işareti ise bundan sonraki süreçte ne olacak manasına geliyor. Ben derim ki bu mekanlar bizimdir. Sahip çıkalım, koruyalım, bozmayalım."

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