Bu fotoğraf tarihi değiştirir! Osmanlı ve İstanbul'dan kayıp görüntüler yıllar sonra ABD'de ortaya çıktı!

Fotoğrafın icadı, farklı kültürlerin ve coğrafyaların keşfedilmesini ve belgelenmesini mümkün kılarak, 19. yüzyıldan itibaren dünyaya yeni bir pencere açtı. Bu dönemde Batı'nın en çok merak ettiği ve ilgi gösterdiği ülkelerden biri de Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Özellikle Osmanlı payitahtı İstanbul, zengin tarihi ve kültürel dokusuyla fotoğrafçıların ilgisini çekti. İstanbul'da çekilen bu kareler, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'da büyük ilgi gördü ve birçok insanın Osmanlı dünyasını tanımasına vesile oldu.