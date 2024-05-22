Bu fotoğraf tarihi değiştirir! Osmanlı ve İstanbul'dan kayıp görüntüler yıllar sonra ABD'de ortaya çıktı!

Fotoğrafın icadı, farklı kültürlerin ve coğrafyaların keşfedilmesini ve belgelenmesini mümkün kılarak, 19. yüzyıldan itibaren dünyaya yeni bir pencere açtı. Bu dönemde Batı'nın en çok merak ettiği ve ilgi gösterdiği ülkelerden biri de Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Özellikle Osmanlı payitahtı İstanbul, zengin tarihi ve kültürel dokusuyla fotoğrafçıların ilgisini çekti. İstanbul'da çekilen bu kareler, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'da büyük ilgi gördü ve birçok insanın Osmanlı dünyasını tanımasına vesile oldu.
Günümüzde, Osmanlı İmparatorluğu'na dair zengin bir fotoğraf arşivine sahip kütüphanelerden biri de ABD'deki New York Kütüphanesi'dir. New York Kütüphanesi, 200 binden fazla eski döneme ait görsel içeren geniş arşiviyle, tarih meraklılarına ve araştırmacılara önemli bir kaynak sunmaktadır. Bu arşivin içinde, Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul'a dair yüzlerce fotoğraf bulunmaktadır. Bu fotoğraflar, dönemin sosyal hayatından mimarisine, gündelik yaşamından önemli tarihi olaylara kadar geniş bir yelpazede bilgi ve görsel belge sunmaktadır.
Arşivinde 200 binden fazla eski dönemlere ait görsellerin yer aldığı New York Kütüphane'sinde Osmanlı'ya dair yüzlerce eser bulunuyor.
Sultan Mehmet Reşat arabasıyla selamlıktan dönerken
1870 yılı top arabasını hazırlarken