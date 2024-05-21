Türkiye ile Çin arasında ’Enerji Dönüşümü’ anlaşması imzalandı: İş birliğini geliştireceğiz | Çinli şirketlerle kritik görüşme



"SOMUT PROJELERİ EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"



Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua ile çalışma yemeğinde buluşan Bayraktar'ın gündemini nükleer enerji, yenilenebilir enerji başlıkları oluşturdu. Görüşme sonrasında iki ülke arasında "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. İmzaların atılmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Bayraktar, "Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile somut projeleri en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.





ÇİNLİ ŞİRKETLERLE GÖRÜŞME



Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde Çinli enerji şirketlerin üst düzey yöneticilerini kabul etti, Çinli finans kuruluşları ve enerji borsalarının temsilcileriyle görüştü.





Türkiye'de yatırımları bulunan TCC Şirketi Başkanı Liang Jun Xiang ve heyetiyle başta kritik mineraller olmak üzere Türkiye'deki yeni yatırım fırsatlarını görüşen Bayraktar, Çin'in önde gelen nükleer şirketlerinden CNOS temsilcileriyle Türkiye'de inşa edilebilecek hem konvansiyonel hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Enerji depolama sistemlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden CATL heyetiyle de Türkiye'de batarya depolama fabrikası kurulmasına yönelik farklı yatırım modellerini istişare etti.