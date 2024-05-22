Cate Blanctett’tan Cannes Film Festivali’ne damga vuran Filistin desteği! Kırmızı halıda giydiği elbise tarihe geçecek

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, 77. kez düzenlenen Cannes Film Festivaline, Filistin'e verdiği destek ile damga vurdu. Kırmızı halıda yürürken siyah elbisesinin eteğini fırlatan Blanchett, elbisesinin yeşil astarı ile adeta Filistin bayrağını tamamladı. 7 Ekim'den bu yana Gazze için ateşkes çağrısı yapan ve ABD Başkanı Joe Biden'ı Gazze'deki bombardımanı durdurmaya çalışan Blanchett'ın kırmızı halıda yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.
Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'ne Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett damga vurdu.
CATE BLANCHETT'TAN FİLİSTİN'E DESTEK
Blanchett, kırmızı halıda Haider Ackerman imzalı siyah elbisesinin eteğini fırlatarak elbisenin yeşil-beyaz kuyruğunu ortaya çıkardı.