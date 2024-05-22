Cate Blanctett’tan Cannes Film Festivali’ne damga vuran Filistin desteği! Kırmızı halıda giydiği elbise tarihe geçecek

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, 77. kez düzenlenen Cannes Film Festivaline, Filistin'e verdiği destek ile damga vurdu. Kırmızı halıda yürürken siyah elbisesinin eteğini fırlatan Blanchett, elbisesinin yeşil astarı ile adeta Filistin bayrağını tamamladı. 7 Ekim'den bu yana Gazze için ateşkes çağrısı yapan ve ABD Başkanı Joe Biden'ı Gazze'deki bombardımanı durdurmaya çalışan Blanchett'ın kırmızı halıda yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.