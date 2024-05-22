Yer: Kastamonu... Tuvalette doğurduğu bebeği çöpe atan 18 yaşındaki caninin ’pes’ dedirten savunması: Nişanlım Ercan çocuğun babası Kenan

Kastamonu'da tuvalette doğum yaptıktan sonra yeni doğmuş bebeğini çöp poşetine sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan genç kadının yargılanmasına başlandı.
Duruşmada kendisini savunan kadın, "Çocuğumu ölü doğdu sandım. Doğduğunda 10 dakika başında bekledim. Hiç hareket etmedi. Çocuğu çöp poşetine koydum ve babama verdim. Babama, 'evde çöpler var' diyerek, bunları çöpe at dedim, o da gidip çöpe attı" dedi.
Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu
il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan bebek hayata döndürüldü.
Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin Cansu Ç. olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç. tutuklandı.
Tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu öğrenildi.
YARGILANMAYA BAŞLANDI
Kastamonu
Ağır Ceza Mahkemesinde, Cansu Ç. (18) hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı.
"BABAM ZİHİNSEL ENGELLİ, ÇOCUĞU ÇÖP POŞETİNE KOYDUM VE ONA VERDİM"
Hamile olduğunu ailesinden sakladığını belirten Cansu Ç., "Çocuğum ölü doğdu sandım. Doğduğunda 10 dakika başında bekledim. Hiç hareket etmedi. Hamile olduğumu ailem fark etmedi. Karnım çok az şişmişti. Tuvalette doğum yaptım. Benim adet dönemlerim ağrılı geçiyordu, bu sebeple doğum yaparken bağırmadım. Babam zihinsel engelli, çocuğu çöp poşetine koydum ve ona verdim. Poşetin ağzı açıktı, babam dışarı çıkınca poşetin ağzını kapatmış olabilir. Doğum yaparken üstüm kan oldu. Üzerimi çıkartıp çocuğu da üzerimdeki kıyafetlere sardım ve babama verdim. Baba, 'evde çöpler vardı' diyerek, bunları çöpe at dedim, o da gidip çöpe attı" dedi.