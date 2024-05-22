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Yer: Kastamonu... Tuvalette doğurduğu bebeği çöpe atan 18 yaşındaki caninin 'pes' dedirten savunması: Nişanlım Ercan çocuğun babası Kenan

Kastamonu'da akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı. Tuvalette doğurduğu bebeği çöpe atan 18 yaşındaki cani 'anne' mahkemede "Babam zihinsel engelli, çocuğu çöp poşetine koydum ve ona verdim" dedi. İnternetten izlediği videolarla tek başına doğum yaptığını söyleyen kadının "Ercan ile nişanlıydım. Fakat çocuk Kenan’dandı" sözleri ise 'pes' dedirtti. Çöpte ölüme terk edilen bebeğin babasının ise 40 yaşında olduğu öğrenildi. Mahkememe heyeti cani 'anne'nin tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 11:16 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 11:35
Yer: Kastamonu... Tuvalette doğurduğu bebeği çöpe atan 18 yaşındaki caninin ’pes’ dedirten savunması: Nişanlım Ercan çocuğun babası Kenan

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Kastamonu'da tuvalette doğum yaptıktan sonra yeni doğmuş bebeğini çöp poşetine sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan genç kadının yargılanmasına başlandı.

Duruşmada kendisini savunan kadın, "Çocuğumu ölü doğdu sandım. Doğduğunda 10 dakika başında bekledim. Hiç hareket etmedi. Çocuğu çöp poşetine koydum ve babama verdim. Babama, 'evde çöpler var' diyerek, bunları çöpe at dedim, o da gidip çöpe attı" dedi.



Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan bebek hayata döndürüldü.

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin Cansu Ç. olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç. tutuklandı.

Tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu öğrenildi.



YARGILANMAYA BAŞLANDI

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, Cansu Ç. (18) hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı.

"BABAM ZİHİNSEL ENGELLİ, ÇOCUĞU ÇÖP POŞETİNE KOYDUM VE ONA VERDİM"

Hamile olduğunu ailesinden sakladığını belirten Cansu Ç., "Çocuğum ölü doğdu sandım. Doğduğunda 10 dakika başında bekledim. Hiç hareket etmedi. Hamile olduğumu ailem fark etmedi. Karnım çok az şişmişti. Tuvalette doğum yaptım. Benim adet dönemlerim ağrılı geçiyordu, bu sebeple doğum yaparken bağırmadım. Babam zihinsel engelli, çocuğu çöp poşetine koydum ve ona verdim. Poşetin ağzı açıktı, babam dışarı çıkınca poşetin ağzını kapatmış olabilir. Doğum yaparken üstüm kan oldu. Üzerimi çıkartıp çocuğu da üzerimdeki kıyafetlere sardım ve babama verdim. Baba, 'evde çöpler vardı' diyerek, bunları çöpe at dedim, o da gidip çöpe attı" dedi.



"İNTERNETTEN DOĞUM VİDEOLARI İZLEDİM, TEK BAŞIMA DOĞUM YAPTIM"

İnternetten doğum videoları izleyerek doğum yaptığını kaydeden sanık, "Canlı doğsaydı, aileme söyleyecektim. Annem doğan çocuğu görseydi, o sırada bir şey yapacaklarını sandım. O sırada Ercan ile nişanlıydım. Fakat çocuk Kenan'dandı. Kenan'ı arayıp düşük yaptığımı söyledim. Çocuğun doğduğunu söylemedim. Bana baskı yapıp hakaret ediyordu. Ben, Kenan ile tanıştığımda daha 14 yaşındaydım. Çocuğu aldırmak istedi. Ben izin vermedim. Ercan ile hemen evlenip çocuğumu sağlıklı bir şekilde büyütmek istedim. Dışarıdan yargılanmak istiyorum. Tahliyemi istiyorum. Her şey için çok pişmanım. Çocuğumu çok seviyorum. Onu görmek istiyorum" diye konuştu.

"BANA ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen çocuğun babası Kenan G. (40) ise, "Azdavay'da 2022 yılında tanıştık. Geçen yıl Nisan ayının başında Cansu'nun hamile olduğunu öğrendim. Cansu bana adet olamadığını söyledi. Ben de eczaneye gidip doğum testi aldım ve hamile olduğunu öğrendik. Geçen yıl Temmuz ayında bir kavga sonucu ben cezaevine girdim. 2 ay cezaevinde kaldım. Sonra çocuğun düştüğünü söyledi. Ondan sonra bir daha da görüşmemiz olmadı. Bana,' sen olmasan da ben bu çocuğu büyütürüm' dedi. Cansu'nun bilinçli bir şekilde çocuğu çöpe bıraktığını düşünmüyorum. Ailesinden korkmuş olabilir, bana çocuğun ölü doğduğunu ve panikle çöpe attığını söyledi" şeklinde konuştu.


"GENELLİKLE CANSU BOL GİYİNİYORDU, HAMİLELİĞİ BELLİ OLMUYORDU"

Cansu Ç.'nin eski nişanlısı olan ve duruşmada tanık olarak dinlenen Ercan K. de, "Geçen yıl Nisan ayında nişanlandık. O tarihte Cansu Ç. hamileymiş. Benim, doğum aşamasından haberim olmadı. Genellikle bol kıyafetler giyiyordu, hamileliği belli olmuyordu. Ben Allah'ın emriyle gidip istettim. Başka biriyle ilişkisi olduğunu bilseydim istetmezdim. Düğünümüzü erkene çekmek için aileleri ikna etmeye çalışıyordum. Benim Cansu'nun hamileliğinden ya da çocuktan hiç haberim olmadı" dedi.

Duruşmada Cansu Ç.'nin annesi Halime Ç. ise tanıklıktan çekildi.

Mahkeme heyeti, Cansu Ç.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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