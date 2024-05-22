Yer: Kastamonu... Tuvalette doğurduğu bebeği çöpe atan 18 yaşındaki caninin ’pes’ dedirten savunması: Nişanlım Ercan çocuğun babası Kenan

Kastamonu'da tuvalette doğum yaptıktan sonra yeni doğmuş bebeğini çöp poşetine sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan genç kadının yargılanmasına başlandı.

Duruşmada kendisini savunan kadın, "Çocuğumu ölü doğdu sandım. Doğduğunda 10 dakika başında bekledim. Hiç hareket etmedi. Çocuğu çöp poşetine koydum ve babama verdim. Babama, 'evde çöpler var' diyerek, bunları çöpe at dedim, o da gidip çöpe attı" dedi.