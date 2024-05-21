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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Sarı lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrılırken maç öncesi ve sonunda yaşanan olaylar gündeme damgasını vurdu. Maçın ardından iki takım futbolcuları ve yöneticileri saha içinde ve kordorlarda gerilim yaşarken Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko'nun bir görüntüsü ise olay oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 15:50 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 16:11
Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozuldu. Fenerbahçe'yi yenip şampiyon olma şansını tepen sarı kırmızılılar saha içinden de kopmuş durumda.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

Hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında 1 puan alması halinde üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşacak olan Aslan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle gündemini saha dışına kaydırdı.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

GERGİN BAŞLADI GERGİN BİTTİ

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin başlamasına 1 saat kala gerginlik tavan yaptı. Futbolcular henüz zemin kontrolündeyken saha karıştı.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine arma göstermesine sinirlenen Kerem Aktürkoğlu, milli futbolcuya tepki gösterdi.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

Daha sonra Abdülkerim Bardakcı'nın da olaya dahil olmasıyla ortalık bir anda karışırken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar soyunma odasına girdi.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

Gerilim maç sonunda da devam etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stada gelmesiyle gerginlik had safhaya ulaşırken, yöneticiler arasında da arbede yaşandı.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

DEMEÇ SAVAŞLARI

Derbinin ardından bu kez de demeç savaşları başladı. Kerem Aktürkoğlu'nun stattan ayrılırken söylediği 'korkak herif' sözlerine Mert Hakan'dan yanıt geldi. Fenerbahçeli futbolcu bu sözleri alıntılayarak, '5'e 1 dayak yerken' paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

Kerem'den daha sonra bu sözlere de bir cevap geldi. Milli futbolcu Mert Hakan için, 'saha dışı olaylarla var olan bir isim' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

BASIN TOPLANTISI YAĞMURU

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından, sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, statta bir basın toplantısı düzenledi. Burada 'Yüreğin yetiyorsa gel' diyerek Ali Koç'a seslendi.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Samandıra'da bir basın toplantısı düzenleyerek Dursun Özbek'i canlı yayında tartışmaya davet etti.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

Özbek'ten bunun üzerine bir basın toplantısı daha gelirken, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

OKAN BURUK SAHA İÇİNE DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe mağlubiyeti Galatasaray camiasında şok etkisi yaratırken, teknik direktör Okan Buruk takımını saha içerisinde tutmak için çaba gösteriyor.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

Bu doğrultuda takımla bir konuşma yapan deneyimli teknik adam, hala şampiyonluğun bir numaralı favorisi olduklarını oyuncularına aktardı.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

DZEKO'NUN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU!

Maça yedek kulübesinde başlayan ve karşılaşmanın sonlarına doğru Batshuayi yerine oyuna dahil olan Edin Dzeko'nun soyunma odası koridorlarındaki görüntüsü ise olay oldu.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

Fenerbahçeli futbolcular galibiyet sevincini mixed zone (karma alan) bölgesinde yaşarken, tezahüratlarıyla koridorları inletti.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

O esnada takım arkadaşlarının yanına gelen kaptan Dzeko, herkesin susmasını ve sevinçlerini soyunma odasında yaşamalarını istedi.

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket

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