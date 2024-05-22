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2 ayda 11 kilo verdi! Seda Sayan'ın yakın dostu Esra Özmen'in zayıflama yöntemi bakın neymiş...

Sevilen şarkıcı Esra Özmen, Bursa'da geçtiğimiz gece sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu. Mide balonu yöntemi ile kısa sürede 11 kilogram vererek istediği forma kavuştuğunu belirten Özmen, "İlk başlarda biraz çekinsem de balon işe yaradı" dedi. Kilo vermesi ile birlikte sahne kondisyonunun da önemli ölçüde arttığını dile getiren güzel şarkıcı, hayranlarından tam not aldı.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
2 ayda 11 kilo verdi! Seda Sayan’ın yakın dostu Esra Özmen’in zayıflama yöntemi bakın neymiş...

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Seda Sayan'ın yakın dostu Esra Özmen "Seda ile yaşamak her babayiğidin harcı değil" sözleriyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Son olarak sevilen şarkıcı Esra Özmen, Bursa'da geçtiğimiz gece sahneye çıktı.

Güzel şarkıcı mide balonu yöntemi ile kısa sürede verdiği 11 kilogramla istediği forma kavuştuğunu belirterek, "İlk başlarda biraz çekinsem de balon işe yaradı" dedi.

Özmen kilo vermesi ile birlikte bir şarkıcı için çok önemli olan sahne kondisyonunun da önemli ölçüde arttığını dile getirdi.

SEDA SAYAN HAKKINDA NE DEMİŞTİ?
Esra Özmen konuk olduğu programda yakın arkadaşı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu.

Özmen, "Seda Sayan'ın enerjisi gerçekten çok yüksek. Onunla yaşamak her babayiğidin harcı değil. Enerjisi sonsuz gibi. Yanında olacak birinin yaşça daha genç olması gerekir, hatta 3-5 yaş bile yetmez, daha da genç olmalı. Seda Sayan, zamana ve yaşa meydan okuyan biridir." dedi.

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