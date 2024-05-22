2 ayda 11 kilo verdi! Seda Sayan’ın yakın dostu Esra Özmen’in zayıflama yöntemi bakın neymiş...

Özmen kilo vermesi ile birlikte bir şarkıcı için çok önemli olan sahne kondisyonunun da önemli ölçüde arttığını dile getirdi.

Özmen, "Seda Sayan'ın enerjisi gerçekten çok yüksek. Onunla yaşamak her babayiğidin harcı değil. Enerjisi sonsuz gibi. Yanında olacak birinin yaşça daha genç olması gerekir, hatta 3-5 yaş bile yetmez, daha da genç olmalı. Seda Sayan, zamana ve yaşa meydan okuyan biridir." dedi.