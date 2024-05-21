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Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe'ye dev çalım

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Galatasaray derbisi uzun yıllar konuşulacak gibi duruyor. Derbinin ardından demeç savaşları başlarken, sarı kırmızılıların Fenerbahçe'ye asıl yanıtı transfer masasında vereceği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 10:53 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 10:53
Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozuldu. Fenerbahçe'yi yenip şampiyon olma şansını tepen sarı kırmızılılar saha içinden de kopmuş durumda.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında 1 puan alması halinde üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşacak olan Aslan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle gündemini saha dışına kaydırdı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

GERGİN BAŞLADI GERGİN BİTTİ

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin başlamasına 1 saat kala gerginlik tavan yaptı. Futbolcular henüz zemin kontrolündeyken saha karıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine arma göstermesine sinirlenen Kerem Aktürkoğlu, milli futbolcuya tepki gösterdi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Daha sonra Abdülkerim Bardakcı'nın da olaya dahil olmasıyla ortalık bir anda karışırken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar soyunma odasına girdi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Gerilim maç sonunda da devam etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un satada gelmesiyle gerginlik had safhaya ulaşırken, yöneticiler arasında da arbede yaşandı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

DEMEÇ SAVAŞLARI

Derbinin ardından bu kez de demeç savaşları başladı. Kerem Aktürkoğlu'nun stattan ayrılırken söylediği 'korkak herif' sözlerine Mert Hakan'dan yanıt geldi. Fenerbahçeli futbolcu bu sözleri alıntılayarak, '5'e 1 dayak yerken' paylaşımı yaptı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Kerem'den daha sonra bu sözlere de bir cevap geldi. Milli futbolcu Mert Hakan için, 'saha dışı olaylarla var olan bir isim' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

BASIN TOPLANTISI YAĞMURU

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından, sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, statta bir basın toplantısı düzenledi. Burada 'Yüreğin yetiyorsa gel' diyerek Ali Koç'a seslendi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Samandıra'da bir basın toplantısı düzenleyerek Dursun Özbek'i canlı yayında tartışmaya davet etti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Özbek'ten bunun üzerine bir basın toplantısı daha gelirken, Ali Koç hakkında suç duruyusunda bulunduklarını belirtti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

OKAN BURUK SAHA İÇİNE DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe mağlubiyeti Galatasaray camiasında şok etkisi yaratırken, teknik direktör Okan Buruk takımını saha içerisinde tutmak için çaba gösteriyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Bu doğrultuda takımla bir konuşma yapan deneyimli teknik adam, hala şampiyonluğun bir numaralı favorisi olduklarını oyuncularına aktardı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

TRANSFER ÇALIŞMALARI DA ETKİLENDİ

Cumartesi günü başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da, mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gelecek sezon için Okan Buruk'un raporuna göre girişimler devam ediyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Galatasaray'da bu doğrultuda; Serge Aurier, Ndombele, Tete, Zaha, Sergio Oliveira ve Carlos Vinicius ile yolların ayrılmasına karar verildi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Takıma sezon başında olduğu gibi yine yıldız isimleri katmak isteyen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye bir transfer çalımıyla yanıt vermek için de harekete geçti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

DYBALA HAMLESİ!

Jose Mourinho'nun adının anılmasıyla beraber Fenerbahçe'de Paulo Dybala ismi de gündeme gelmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Sezon sonunda Roma'dan ayrılması beklenen Arjantinli yıldız için sarı lacivertlilerin girişimlere başladığı belirtilmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Gelen son haberlere göre Galatasaray'ın da Dybala için harekete geçtiği ve bu transfer için Mauro Icardi kozunu oynayacakları öğrenildi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Roma ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Dybala'nın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

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