Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozuldu. Fenerbahçe'yi yenip şampiyon olma şansını tepen sarı kırmızılılar saha içinden de kopmuş durumda.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller bozuldu. Fenerbahçe'yi yenip şampiyon olma şansını tepen sarı kırmızılılar saha içinden de kopmuş durumda.
Hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında 1 puan alması halinde üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşacak olan Aslan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle gündemini saha dışına kaydırdı.
GERGİN BAŞLADI GERGİN BİTTİ
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin başlamasına 1 saat kala gerginlik tavan yaptı. Futbolcular henüz zemin kontrolündeyken saha karıştı.
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine arma göstermesine sinirlenen Kerem Aktürkoğlu, milli futbolcuya tepki gösterdi.
Daha sonra Abdülkerim Bardakcı'nın da olaya dahil olmasıyla ortalık bir anda karışırken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar soyunma odasına girdi.
Gerilim maç sonunda da devam etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un satada gelmesiyle gerginlik had safhaya ulaşırken, yöneticiler arasında da arbede yaşandı.
DEMEÇ SAVAŞLARI
Derbinin ardından bu kez de demeç savaşları başladı. Kerem Aktürkoğlu'nun stattan ayrılırken söylediği 'korkak herif' sözlerine Mert Hakan'dan yanıt geldi. Fenerbahçeli futbolcu bu sözleri alıntılayarak, '5'e 1 dayak yerken' paylaşımı yaptı.
Kerem'den daha sonra bu sözlere de bir cevap geldi. Milli futbolcu Mert Hakan için, 'saha dışı olaylarla var olan bir isim' ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI YAĞMURU
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından, sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, statta bir basın toplantısı düzenledi. Burada 'Yüreğin yetiyorsa gel' diyerek Ali Koç'a seslendi.
Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Samandıra'da bir basın toplantısı düzenleyerek Dursun Özbek'i canlı yayında tartışmaya davet etti.
Özbek'ten bunun üzerine bir basın toplantısı daha gelirken, Ali Koç hakkında suç duruyusunda bulunduklarını belirtti.
OKAN BURUK SAHA İÇİNE DÖNMEK İSTİYOR
Fenerbahçe mağlubiyeti Galatasaray camiasında şok etkisi yaratırken, teknik direktör Okan Buruk takımını saha içerisinde tutmak için çaba gösteriyor.
Bu doğrultuda takımla bir konuşma yapan deneyimli teknik adam, hala şampiyonluğun bir numaralı favorisi olduklarını oyuncularına aktardı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DA ETKİLENDİ
Cumartesi günü başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da, mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gelecek sezon için Okan Buruk'un raporuna göre girişimler devam ediyor.
Galatasaray'da bu doğrultuda; Serge Aurier, Ndombele, Tete, Zaha, Sergio Oliveira ve Carlos Vinicius ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Takıma sezon başında olduğu gibi yine yıldız isimleri katmak isteyen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'ye bir transfer çalımıyla yanıt vermek için de harekete geçti.
DYBALA HAMLESİ!
Jose Mourinho'nun adının anılmasıyla beraber Fenerbahçe'de Paulo Dybala ismi de gündeme gelmişti.
Sezon sonunda Roma'dan ayrılması beklenen Arjantinli yıldız için sarı lacivertlilerin girişimlere başladığı belirtilmişti.
Gelen son haberlere göre Galatasaray'ın da Dybala için harekete geçtiği ve bu transfer için Mauro Icardi kozunu oynayacakları öğrenildi.
Roma ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Dybala'nın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.