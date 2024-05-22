Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: "Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız"

BAŞKAN YAYMAN: TARİHİ BİR GÜNDEYİZ

Dijital Telif Yasası'nın çıkarılması ve yayıncıların haklarının korunması için büyük çaba harcayan Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dikkat çeken bir açılış konuşması yaptı. Yayman'ın açıklamaları şöyle: Tarihi bir gündeyiz. Basın emekçileri için büyük bir adım atılıyor. Dijital telif için yasal bir altyapı hazırlamaya çalışıyoruz. FSEK'in yapılış tarihinin 1951, bugünün 2024 olduğunu düşünürsek nasıl bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görürüz.

"FSEK ÇAĞIN ŞARTLARINA AYAK UYDURAMAZ DURUMDA"

2.Dünya Savaşı sonrası çıkan bu Fikri Sinai Eserler Kanunu günümüz şartlarına ayak uyduramaz durumdadır. Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız. İletişim dünyasında devrimin yaşandığı bir çağdayız. Bugün biz 28.yasama döneminin 6.toplantısında bu konuyu ele alacağız. "HABER TELİF KAPSAMINA ALINMALI"

Haberin fikir ve sanat eseri sayılması için bir talep var. Komisyon bunu değerlendirecek. Ben de bu konuda haberin telif sayılması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'da ve dünyada bunun böyle olduğunu görüyoruz.

"YAYINCILAR KAN KAYBEDİYOR"

Personel istihdam eden, içerik üreten, bu konuda kurumsal yapıya giden yerlerin eserlerinin, haberlerinin hiçbir telif ödenmeden alınması bu kurumların kan kaybetmesine neden olmaktadır. Bu yapılar zaman içinde güç kaybedecek. Bu hakların alınamaması, zaman içerisinde habere ulaşmak için ortaya konan emeğin yok olması anlamına geliyor. "ETKİLEŞİM ÜZERİNDEN TEK AMACIN PARA KAZANMAK OLAN YAPILAR İLE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Kamusal haberciliği yerine temel meselesi etkileşim almak olan, reklam geliri elde etmek olan isimsiz, sahte yapılara karşı bizim muhakkak tedbir almamız lazım.

"AVRUPA'DAKİ UYGULAMALAR TÜRKİYE'DE HAYATA GEÇMELİ"

Avrupa'daki uygulamalar Türkiye'de de hayata geçmeli. Konuyla ilgili Rekabet Kurumu da Google Adwords soruşturmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, "Dijital Telif Yasası genel itibarıyla, dijital mecralarda içerik üreten kişi, kurum ve kuruluşların ürettikleri İçeriğe ilişkin telif haklarını koruma altına alınmasını amaçlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, dijitalleşen medya dünyasında içeriklerin hak sahiplerinin izni alınmaksızın/telifsiz şekilde kullanılmasının önüne geçmek ve içerik sahiplerinin emeğini nemalandırmak amacıyla bu yönde bir yasa çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerine yer verildi. Sunumda diğer ABD ve AB'de dijital korsanlıkla mücadelede yapılan düzenlemeler şu şekilde sıralandı:



Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (ABD-1998): Dijital korsanlıkla mücadele etmeyi ve telif hakkı sahiplerinin dijital içeriklerini korumayı amaçlıyor.



2019/790 Sayılı Dijital Tek Pazar'da Telif Haklarına ve Bağlantı Haklara İlişkin Direktif (AB): 2023 yılının Haziran ayı itibarıyla GOOGLE 1500'e yakın yayını ile anlaşma yapmıştır



Çevrim İçi İçerik Paylaşımı Hizmet Sağlayıcılarının Relif Hakkı Sorumluluğu Hakkında Kanun (Almanya-2021): Yayıncılara Ücret Ödenmesi



Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu: Basın yayınlarının dijital ortamda çoğaltılman ve lletilmesi kapsamında ödenmesi gereken ücretler düzenlenmiştir.