Son dakika: Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı! Ortak operasyonda 19 gözaltı

İtalya medyası operasyonla ilgili haberlerinde kırmızı bültenle aranan Barış Boyun ve çete üyesi 18 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalyan ve Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği operasyonla yakalandı.







İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.



Gözaltına alınanların 17'si Türk 2'si İtalyan olduğunu belirten Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki Hangi büyüklükte olursa olsun, Hangi Ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız. Onların nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.



İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar;

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ BARIŞ BOYUN YAKALANDI

🟥İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

KOM Başkanlığımız,

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve

İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣7️⃣'si Türk ve 2️⃣'si İtalyan olmak üzere toplam 1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️