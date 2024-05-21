FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Rolex’ler sahte çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Rapor tamamlandı bundan sonrası yargıda | 1 kişi daha gözaltına alındı





MÜFETTİŞ RAPORU BAŞSAVCILIKTA



Bakan Yerlikaya, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a yaptığı açıklamada, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda." dedi.

Konuya ilişkin konuşan A Haber muhabiri Rüya Akkuş şu ifadeleri kullandı:



Özellikle müfettişlerden hazırlanması istenen bir rapor söz konusuydu. Bu rapor daha çok üst düzey polis memurları ile ilgiliydi. Onlar hakkındaki iddia şuydu aslında. Görevi kötüye kullandıkları iddia ediliyordu ve bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da Ankara cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattıktan sonra kendi idari soruşturmasını başlatmıştı.



Bunun içinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kendisi direkt kendisi müfettiş görevlendirmişti. Bu kapsamda değerlendirebiliriz aslında.

Çünkü bu raporun ne olduğunu merak ediyorduk. İçişleri Bakanı Yerlikaya'da rapor tamamlandıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğim' ifadesini kullanmıştı. Bende raporun tamamlanıp tamamlanmadığını sordum ve bakan vermiş olduğu bilgisinde şunu ifade etti:

Raporun cumartesi akşamı tamamlandığını, tamamlandıktan sonrada pazar sabahı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu raporun teslim edildiğini söyledi.