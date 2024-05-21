FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Rolex’ler sahte çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Rapor tamamlandı bundan sonrası yargıda | 1 kişi daha gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖvari kumpas soruşturmasına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖvari kumpas soruşturmasına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
MÜFETTİŞ RAPORU BAŞSAVCILIKTA
Bakan Yerlikaya, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a yaptığı açıklamada, "Emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı, savcılığa teslim edildi, bundan sonrası yargıda." dedi.
Konuya ilişkin konuşan A Haber muhabiri Rüya Akkuş şu ifadeleri kullandı:
Özellikle müfettişlerden hazırlanması istenen bir rapor söz konusuydu. Bu rapor daha çok üst düzey polis memurları ile ilgiliydi. Onlar hakkındaki iddia şuydu aslında. Görevi kötüye kullandıkları iddia ediliyordu ve bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da Ankara cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattıktan sonra kendi idari soruşturmasını başlatmıştı.
Bunun içinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kendisi direkt kendisi müfettiş görevlendirmişti. Bu kapsamda değerlendirebiliriz aslında.
Çünkü bu raporun ne olduğunu merak ediyorduk. İçişleri Bakanı Yerlikaya'da rapor tamamlandıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğim' ifadesini kullanmıştı. Bende raporun tamamlanıp tamamlanmadığını sordum ve bakan vermiş olduğu bilgisinde şunu ifade etti:
Raporun cumartesi akşamı tamamlandığını, tamamlandıktan sonrada pazar sabahı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bu raporun teslim edildiğini söyledi.
Pazar günü 7 şüpheli adliyeye sevk edilmişti ve sonrasında geç saatlerde de olsa aynı akşam şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama kararı vermişti. Bunların arasında görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar vardı. Raporun içine dair bir bilgi vermedi ama yakın zamanda sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapacağını söyledi. Bu kapsamda normalde uzun sürede tamamlanması gereken bir raporun kısa sürede tamamlandığını, jandarmanın ve kriminalin birlikte çalıştığını ve dijital materyallerin incelendiğini kendisi aktarmış odu.
1 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, soruşturmada şüpheli olarak yer alanlardan ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.
GÖZALTINDAKİ 1 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Bu arada, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli N.Ö.K, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren N.Ö.K, delil durumuna istinaden adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
N.Ö.K, hakimlik sorgusunun ardından yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.
Fakat eş zamanlı olarak yürütülen bir detay daha var. Ankara cumhuriyet başsavcılığı şüphelilerin evinde arama yaptıktan sonra bazı bilgi ve belgelere el konmuştu ve cihaz üzerinde inceleme başlatmıştı. O dijital inceleme ise biraz daha kapsamlı detaylı, henüz tamamlanmadı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise bu incelemenin ne zaman tamamlanacağı sorusunu yönelttim, o inceleme ne zaman tamamlanacak diye. 2 hafta içerisinde başsavcılıkta kendi incelemesini tamamlamayı hedefliyor. En sonunda ortaya çıkacak olan rapor muhakkak ki soruşturma dosyasına girecek. Bunlar detaylı bir şekilde açıklanmış olacak.
SAHTE RÜŞVET DETAYI
Öte yandan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda "Rolex" marka saatler bulundu.
Saatler, tutanak altına alınarak uzman firmalara değer tespiti yaptırıldı.
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polisler, "Rolex" saatleri Ankara'da üç ayrı firmaya götürerek incelettirdi. Yapılan üç ayrı kıymet tespitinde; bir firma saatlerin gerçek "Rolex" olduğunu iki firma ise saatlerin sahte olduğunu ortaya koydu.
Rolex'lerin her birinin ortalama piyasa ederinin 20 bin dolar, gerçeğine yakın replikalarının ise 200 dolar civarında olduğu belirtilirken her üç firmanın verdiği rapor da soruşturma dosyasına girdi.
İTALYA'DA MI?
Ayrıca Serdar Sertçelik'in İtalya'da saklandığı iddia edildi. Hatta ünlü mafya lideri Barış Boyun ve çetesi tarafından korunduğu kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yargılanması devam ederken bir köstebek olayı patlak verdi. Geçtiğimiz Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli rütbeli polisler M.İ., M.M.Ç. ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç.'in şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y.'nin bu kente gittiği belirlendi.
GİZLİ TANIK KENDİNİ DEŞİFRE ETTİ
İddialara göre; Kaplan'ın cezaevinde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 polis, resmi bir görevleri olmamasına rağmen İzmir'e giderek Kaplan'ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Bu arada polislerin Kaplan'ın avukatlarından yüklü miktarda para aldıkları da iddia edildi. 4 polisin de görev yeri değiştirildi, soruşturma başlatıldı. Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik Erk Acarer'in katıldığı yayında kendini deşifre etti. Gizli tanık olduktan sonra önce Ankara'da bir çorbacıda silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sertçelik yurt dışına kaçtı. Sertçelik, yurt dışındayken Kaplan davasında "M7" kod adıyla ifade veren gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
İçişleri Bakanlığı, 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasının firari sanığı Serdar Sertçelik'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bazı polislerin, gizli tanık ifadesinin içeriği konusunda kendisini zorladığı yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaların araştırılması için Mülkiye Müfettişleri görevlendirildiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "22 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden büyük ve güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda vermiş olduğu büyük destek ve Türkiye'nin huzuru için hukuktan aldığımız güçle son 10 ay içinde; 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütü çökertildi.
Organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam ederken bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir."
ORGANİZE ŞUBEDEN 3 MÜDÜR AÇIĞA ALINDI
İçişleri Bakanlığı, bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 üst düzey ismin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü K.G.Ö. ve Müdür Yardımcısı Ş.D. görevlerinden uzaklaştırılmışlardır."