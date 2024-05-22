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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 13:10 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 13:10

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılması ve Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılması ve Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

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