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Fenerbahçe'de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 37. haftada alınan Galatasaray galibiyetiyle morallenmiş durumda. Bir yandan İstanbulspor maçına hazırlanan Kanarya, diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. 9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Rade Krunic'in performansından memnun olmayan yönetim, 6 numara için de girişimlere başladı. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise taraftarları bir hayli heyecanlandıracak cinsten. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 13:33 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 13:33
Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 37. haftada alınan Galatasaray galibiyetiyle morallenmiş durumda.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Sarı lacivertliler, maçtan bir puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan ezeli rakiplerinin planlarını iptal ettirdi.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Dev derbide 22. dakikada 10 kişi kalan Kanarya, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün attığı golle şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Sarı lacivertliler son hafta maçında İstanbulspor'u yenip, Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilmesini bekleyecek.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Aksi bir durumda sarı kırmızılılar 24. şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkacak.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

GÖZLER AYRILIKLARDA

Fenerbahçe bir yandan İstanbulspor maçına hazırlanırken, diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer dönemine hazırlanan Kanarya'da, takımdan ayrılacak isimler de gelecekler kadar önem kazandı.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması, Fenerbahçe'yi en fazla düşündüren etmenlerden biri.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Hali hazırda kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Kanarya, kiralıktan dönecek oyuncularıyla birlikte ne az 10 yabancısıyla yolları ayıracak.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Sözleşesi sona eren Leonardo Bonucci emekli olmaya hazırlanıyor. EURO 2024'ün ardından futbolcu bırakmayı planlayan İtalyan yıldız, gelecek sezon takımda olmayacak.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Yine uzun süreli sakatlıklarından dolayı bir türlü Fenerbahçe'de sürekli olarak forma şansı bulamayan Luan Peres de sezon sonunda yolcu.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak isteyen yönetim, Atletico Madrid'in yüksek bonservis bedeli beklentisi nedeniyle milli yıldızla da vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile de yeni kontrat imzalanmayacak.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Fenerbahçe'de sezon başında İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc ile de yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Yabancı sınırı nedeniyle ligin ikinci yarısı kadroya dahil edilemeyen Ryan Kent de çubuklu formaya veda edecek.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Bu sezon sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Joshua King, gözden çıkarılan isimlerden biri.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Fatih Karagümrük'ten kiralanan Serdar Dursun da gelecek sezon kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Kiralık olarak gönderilen Joao Pedro ve Tiago Çukur gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Miguel Crespo ve Lincoln Henrique'nin de bonservisleriyle kiralandıkları takımlara gönderilmeleri gündemde.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Performansıyla eleştirilen ve Panathianikos'a kiralanan Samet Akaydin'in de gelecek sezon kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Kanarya'da Burak Kapacak ve Emre Demir'in ise yeniden kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Umut Nayir, Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Emir Ortakaya için ise yeni gelecek teknik adamın kararı beklenecek.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi Ferdi Kadıoğlu'nun vedası bekleniyor. Yıldız isim için başta Serie A ve Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Yine gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde için de 20 milyon euronun üzerindeki teklifler dikkate alınacak.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

AVRUPA ŞAMPİYONASI BEKLENECEK

Fenerbahçe'de bu sezon etkili performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek için de EURO 2024 beklenecek. Kanarya milli futbolcusuyla devam etmek istese de gelecek tekliflere göre karar verilecek.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

TRANSFER HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe'de savunma hattında bek ve stoper bölgelerine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Kanarya ayrıca Fred'in yedeği olacak ve rotasyonda kullanılabilecek bir 8 numara arayışında.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Rade Krunic'in performansından memnun olmayan yönetim, 6 numara için de girişimlere başladı.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise taraftarları bir hayli heyecanlandıracak cinsten.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

DANİLO HAMLESİ

PSG'nin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Danilo için sarı lacivertliler temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldız için Fransız ekibinin bonservis beklentisi düşük seviyede.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

6 numara pozisyonunda görev yapan yıldız oyuncu, stoper bölgesinde de forma giyiyor. Öte yandan Danilo, EURO 2024 kadrosuna da davet edildi.

Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

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