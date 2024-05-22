Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un da açıkladığı gibi Ferdi Kadıoğlu'nun vedası bekleniyor. Yıldız isim için başta Serie A ve Premier Lig ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.

Yine gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde için de 20 milyon euronun üzerindeki teklifler dikkate alınacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI BEKLENECEK Fenerbahçe'de bu sezon etkili performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek için de EURO 2024 beklenecek. Kanarya milli futbolcusuyla devam etmek istese de gelecek tekliflere göre karar verilecek.

TRANSFER HEDEFLERİ BELİRLENDİ Fenerbahçe'de savunma hattında bek ve stoper bölgelerine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.