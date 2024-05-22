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Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Fenerbahçe mağlubiyetinin yankıları sürerken, gözler Konyaspor maçına çevrildi. Aslan'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimden Beşiktaş'ın eski yıldızının transfer edilmesini istedi. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 11:48 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 11:48
Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kadar taşındı. Yoğun geçen sezonda 37 haftanın sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe zirve için yarışıyor.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

Son olarak iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Fenerbahçe dev derbiyi 1-0 kazandı ve şampiyonluk yarışında umudunu korudu.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Galatasaray zorlu mücadelede puan çıkarsaydı şampiyonluğunu garantileyecekti.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

GERGİNLİK SÜRÜYOR

RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede, karşılaşmanın sonunda yaşananlarla konuşuyor. İki takım arasında yaşanan gerginlikler saha dışına kadar taşındı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

Sosyal medyadan yapılan paylaşımların ardından son olarak başkanların karşılıklı açıklamalarına kadar ilerledi.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

GÖZLER KONYASPOR MAÇINDA

37. hafta bu şekilde sonlanırken Galatasaray, ligi Tümosan Konyaspor deplasmanında bitirecek. Sarı-kırmızılı ekip istediği sonucu almak ve şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

Konya deplasmanında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kendi işini kendi görmeyi planlıyor. Ayrıca Fenerbahçe, İstanbulspor'a puan kaybederse Galatasaray her türlü alacağı sonuca bakmadan şampiyon olacak.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

38. hafta karşılaşmaları için çalışmalar sürerken, Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

Sarı kırmızılılarda birçok isimle yollar ayrılacak. Serge Aurier, Ndombele ve Carlos Vinicius ile devam edilmeyecek.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

Tete, Zaha ve Sergio Oliveira da gönderilecekler listesinde üst sırada. Aslan, kiralık olarak gönderdiği futbolcuları da takımda tutmayacak.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

TAKVİYE İSTEDİ

Teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek futbolcuların yerine takviye istedi. Deneyimli teknik adamın listesi doğrultusunda sarı-kırmızılılar çalışmalara devam ediyor.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

ELNENY BOMBASI!

Sezon sonunda Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Elneny için Galatasaray devreye girdi. Sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için sarı kırmızılıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

Bu sezon 6 maçta görev alan 31 yaşındaki Mısırlı futbolcunun piyasa değeri ise 4.5 milyon euro.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

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