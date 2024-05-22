Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi

GERGİNLİK SÜRÜYOR



RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede, karşılaşmanın sonunda yaşananlarla konuşuyor. İki takım arasında yaşanan gerginlikler saha dışına kadar taşındı.





Sosyal medyadan yapılan paylaşımların ardından son olarak başkanların karşılıklı açıklamalarına kadar ilerledi.





GÖZLER KONYASPOR MAÇINDA



37. hafta bu şekilde sonlanırken Galatasaray, ligi Tümosan Konyaspor deplasmanında bitirecek. Sarı-kırmızılı ekip istediği sonucu almak ve şampiyonluğa ulaşmak istiyor.





Konya deplasmanında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, kendi işini kendi görmeyi planlıyor. Ayrıca Fenerbahçe, İstanbulspor'a puan kaybederse Galatasaray her türlü alacağı sonuca bakmadan şampiyon olacak.