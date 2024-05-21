



ABD Dışişleri Bakanı konuşmasına başladığı sırada salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "İsrail tarafından öldürülen Hind Receb 6 yaşındaydı. Blinken, sen Gazze kasabı olarak anılacaksın. Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın." diye bağırdı.



Filistin destekçisi, polis tarafından zorla dışarı çıkarılırken diğer bir eylemci de elinde "Savaş suçlusu" pankartı ile "Blinken bir savaş suçlusudur." diye slogan attı.