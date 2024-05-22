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Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı beklentisi açıklandı! İşte son tahminler

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı 23 Mayıs Perşembe (yarın) yapılacak toplantının ardından açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken açıklanacak karara ilişkin son anketler de yayımlandı. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 14:53 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 15:05
Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı beklentisi açıklandı! İşte son tahminler

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Yılın 5. Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı.

23 Mayıs Perşembe (yarın) faiz kararı belli oluyor. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken açıklanacak karara ilişkin son anketler de yayımlandı.

İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı tarihi belli oldu. Kurul, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığında 23 Mayıs 2024'de toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayında faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.


AA Finans'ın TCMB'nin 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

Öte yandan Reuters anketi yayımlandı. Ankete katılan 16 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu.

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