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Türk Hava Yolları'ndan "Roma Gezisi" açıklaması: Kiralama yöntemiyle tahsis edildi

Türk Hava Yolları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Roma'ya yaptığı geziye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk Hava Yolları’na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 12:20 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 12:23
Türk Hava Yolları’ndan Roma Gezisi açıklaması: Kiralama yöntemiyle tahsis edildi

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Türk Hava Yolları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Roma'ya yaptığı geziye ilişkin açıklama yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz.

UÇAK KİRALAMA YÖNTEMİYLE TAHSİS EDİLDİ
Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yolları'na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir.

Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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