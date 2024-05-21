Kuyumcular bas bas bağırıyor: Çeyrek, gram altın yerine buna yatırım yapan kazanacak

1 Son günlerde altın piyasasında dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor: gremse altın. Bu nadir ve değerli altın türü, yatırımcılar arasında heyecan yaratıyor.

2 Son dönemde altın piyasasında dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor: gremse altın. Bu nadir ve değerli altın türü, yatırımcıların ve kuyumcuların yeni favorisi haline gelmiş durumda. Çeyrek altına kıyasla 10 kat daha değerli olan gremse altın, piyasada büyük bir ilgi görüyor. Kuyumcular resmen duyurdu: Gremse altın, çeyrek altının 10 katı değerinde satın alınıyor.