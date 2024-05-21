Kuyumcular bas bas bağırıyor: Çeyrek, gram altın yerine buna yatırım yapan kazanacak

Son günlerde altın piyasasında dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor: gremse altın. Bu nadir ve değerli altın türü, yatırımcılar arasında heyecan yaratıyor.
Son dönemde altın piyasasında dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor: gremse altın. Bu nadir ve değerli altın türü, yatırımcıların ve kuyumcuların yeni favorisi haline gelmiş durumda. Çeyrek altına kıyasla 10 kat daha değerli olan gremse altın, piyasada büyük bir ilgi görüyor. Kuyumcular resmen duyurdu: Gremse altın, çeyrek altının 10 katı değerinde satın alınıyor.
Güncel altın piyasasında gremse altın, oldukça yüksek bir değere sahip. Şu an piyasada 32.744 TL'den işlem görüyor. Buna karşın, çeyrek altının alış fiyatı 3.342 TL, satış fiyatı ise 3.412 TL seviyelerinde. Gram altın fiyatı ise 1.961 TL civarında. Bu fiyatlar göz önüne alındığında, gremse altının ne kadar değerli olduğu açıkça görülüyor.