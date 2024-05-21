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Kuyumcular bas bas bağırıyor: Çeyrek, gram altın yerine buna yatırım yapan kazanacak

Altın piyasasında son dönemde gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Gremse altın adı verilen nadir ve değerli bir altın türü, yatırımcılar ve kuyumcular arasında büyük ilgi uyandırıyor. Çeyrek altına göre 10 kat daha değerli olan bu özel altın, altın piyasasında yeni bir trend haline gelmiş durumda.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 22:56 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 22:56
Kuyumcular bas bas bağırıyor: Çeyrek, gram altın yerine buna yatırım yapan kazanacak 1

Son günlerde altın piyasasında dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor: gremse altın. Bu nadir ve değerli altın türü, yatırımcılar arasında heyecan yaratıyor.

Kuyumcular bas bas bağırıyor: Çeyrek, gram altın yerine buna yatırım yapan kazanacak 2

Son dönemde altın piyasasında dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor: gremse altın. Bu nadir ve değerli altın türü, yatırımcıların ve kuyumcuların yeni favorisi haline gelmiş durumda. Çeyrek altına kıyasla 10 kat daha değerli olan gremse altın, piyasada büyük bir ilgi görüyor. Kuyumcular resmen duyurdu: Gremse altın, çeyrek altının 10 katı değerinde satın alınıyor.

Kuyumcular bas bas bağırıyor: Çeyrek, gram altın yerine buna yatırım yapan kazanacak 3

GREMSE ALTININ PİYASA DEĞERİ

Güncel altın piyasasında gremse altın, oldukça yüksek bir değere sahip. Şu an piyasada 32.744 TL'den işlem görüyor. Buna karşın, çeyrek altının alış fiyatı 3.342 TL, satış fiyatı ise 3.412 TL seviyelerinde. Gram altın fiyatı ise 1.961 TL civarında. Bu fiyatlar göz önüne alındığında, gremse altının ne kadar değerli olduğu açıkça görülüyor.

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