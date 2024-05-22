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Aynı doktor iki şüpheli ölüm! Hemşire Selen Bilgin'in annesi konuştu: Kızım neden kendine anestezi yapsın

Beylikdüzü'nde özel bir hastanede anestezi ilacının koluna enjekte edilmesi sonrası hayatını kaybeden Selen Bilgin'in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bilgin'in yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Pelin Köksal'ın da iki yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.. Bilgin'in ölümüne ilişkin yargılanan doktor Fatih A.'nın Pelin Köksal ile de arkadaş olması, iki hemşirenin şüpheli ölümünü daha da dikkat çekici hale getirdi. Korkunç olaya ilişkin konuşan acılı anne Nergül Bilgin; "24 yaşındaki kızımı elimden uçurdular. Kızım öldü, o hala dışarda geziyor. Kızım kendi kendine niye anestezi yapsın. Eğer o yaptıysa şişesi neden doktordan çıktı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 09:13 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 09:27
Aynı doktor iki şüpheli ölüm! Hemşire Selen Bilgin’in annesi konuştu: Kızım neden kendine anestezi yapsın

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Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü'nde özel bir hastanede meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastanede refakatçi olarak giden hemşire Selen Bilgin, hastanenin bir odasında ölü bulundu.

Selen Bilgin'in hastanedeki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bilgin'in hastanede bir odaya girdiği görülürken, yaklaşık 20 dakika sonra ise peşinden Fatih A.'nın odaya girdiği görülüyor.

Yaklaşık 48 dakika Selen'in yanında kalan Fatih A'nın 48 dakika sonra odadan ayrıldığı görüldü.

İKİ YIL ÖNCE DE BENZER OLAY MEYDANA GELMİŞ
İki yıl önce aynı hastanede çalışan Selen Bilgin ve doktor Fatih A.'nın arkadaş grubu içerisinde olan hemşire Pelin Köksal'ın (28) da benzer bir nedenle Esenyurt'taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Köksal'dan haber alınamaması üzerine evine giden Selen ve kardeşi Saruhan'ın, ölen diğer hemşireyi kolunda kelebekle ve yüzü morarmış şekilde ölü bulduğu bilgisine ulaşıldı.

Selen Bilgin ve Pelin KöksalSelen Bilgin ve Pelin Köksal

Selen Hemşire'nin de aynı şekilde ölü bulunması dikkatleri anestezi için kullanılan propofol isimli ilaca çekti.

Genç hemşirenin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

İĞNE ENJEKTE EDİLMİŞ
Başlatılan soruşturma kapsamında, önce bilgisine başvurulan yoğun bakım doktoru Fatih A., daha sonra şüpheli olarak gözaltına alındı. Ortaya çıkan iddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin'in koluna ameliyat öncesi uyutmak için verilen güçlü bir ilac enjekte edilmişti.


Aile bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor iddiaları kabul etmedi. Soruşturmayı sürdüren cumhuriyet savcısı, Fatih A.'yı "Olası kasta kadına karşı kasten öldürme"suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında Adli Kontrol kararı vererek serbest bıraktı.


Soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor Fatih A.'nın Adli Kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık doktor Fatih A.'nın tutuklanması talebinde bulundu.


ENJEKTÖR DOKTOR CEBİNDEN ÇIKMIŞTI
Doktor Fatih A.'nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini söyledi.


Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor Fatih A., döndüğünde uyuya kaldıklarını uyandığında Selen'i hareketsiz gördüğünü iddia etti.
Hayatını kaybeden Selen Bilgin'in koluna enjekte edildiği ilacın ampulü doktor Fatih A.'nın cebinde çıkmıştı. Enjektör üzerinde de parmak izi çalışması yapılacağı belirtildi.


ACILI ANNE İSYAN ETTİ
Konuyla ilgili açıklama yapan Selen Bilgin'in acılı annesi Nergül Bilgin; "Benim kızım öldü, o dışarıda geziyor. Uçurdular kızımı gitti. Benim kızımın 24 yaşında hayatına kıydılar.

O gece kızımı aradım telefona bir erkek çıktı 'kızınız biraz rahatsız hemen hastaneye gelebilir misiniz'? dedi. Meğer o ara zaten kızım ölmüş. Sonra abim aradı Selen öldüğünü öğrendim.

İlacı benden istedi kendi koluna kendi yaptı demiş. Benim kızım neden kendi koluna anestezi vursun. Kızım yaptıysa senin cebinde neden şişesi çıkıyor.

Ortada bir şüphe var. Şimdi elini kolunu sallayarak gezmesin ben onun tutuklu olarak yargılanmasını istiyorum" dedi.

Son dakika: Beylikdüzünde özel bir hastanede hayatını kaybeden hemşire Selen Bilginin son görüntüleri ortaya çıktı! Sır 48 dakika

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