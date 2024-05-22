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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 14:44 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 14:45

2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da!

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali için "Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri" şeklinde başvuru yapıldığını açıklamıştı.

2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacak

SERVET YARDIMCI MÜJDEYİ VERDİ

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.



TFF, 'ÜÇ BÜYÜKLERİN STATLARINDAN BİRİNDE' DEMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali için "Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri" şeklinde başvuru yapıldığını açıklamıştı.

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