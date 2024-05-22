SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Minibüs ile beton mikseri çarpışmıştı! 9 kişinin öldüğü kazadan kurtulan Sude konuştu: Güle oynaya binmiştik

Gaziantep'te beton mikseri ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada aralarında ikiz kardeşi Sena Taşkın'ın da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Sude Taşkın'ın (18) tedavisi tamamlandı. İslahiye ilçesindeki evine dönen Sude Taşkın, "Güle oynaya minibüse bindik. Birkaç gün sonra Gaziantep'e yapılacak müze gezisi için ne giyeceğimizi konuşurken kaza oldu" dedi. Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise beton mikseri sürücüsünün 6 ayrı trafik kuralını ihlal ettiğinin belirlendiği vurgulandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 14:25 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 14:38
Minibüs ile beton mikseri çarpışmıştı! 9 kişinin öldüğü kazadan kurtulan Sude konuştu: Güle oynaya binmiştik

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

6 Mayıs'ta İslahiye-Hassa yolu üzerindeki Ağabey mevkisinde meydana gelen olayda, Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikseri, şerit değiştirerek karşı yönden gelen aralarında Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencilerinin de bulunduğu Latif Örs'ün kullandığı 27 K 5127 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 6'sı öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

'BAŞIMI VURDUM, GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM'

İkiz kardeşi Sena Taşkın'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan Sude Taşkın'ın Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Taburcu edilmesinin ardından evine gelen Sude Taşkın, ikiz kardeşi ve arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

"BAŞIMI VURDUM GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM"

Okuldan çıktıktan sonra ikiz kardeşi ve arkadaşları ile evlerine gitmek üzere servis minibüsüne bindiklerini anlatan Sude Taşkın, "Okuldan çıkınca servis şoförünü aradık ve bizi almasını istedik. Kısa sürede minibüs geldi, içinde yolcular vardı, biz de kardeşim Sena ve 4 arkadaşımız ile en arkaya geçip 4 kişilik koltuğa oturduk. Minibüse güle oynaya binmiş ve yolculuk sırasında okulumuzun Gaziantep'e düzenleyeceği müze gezisinde ne giyeceğimizi konuşuyorduk. Ağabey mevkisine geldiğimizde çarpışma oldu ve başımı vurdum, gerisini hatırlamıyorum. Hastanede kendime geldikten sonra kazada ikiz kardeşim Sena'nın ve 3 arkadaşımın da öldüğünü öğrenince şoke oldum" dedi.

Sude Taşkın

Sude Taşkın'ın annesi Nimet Taşkın ise kızına yeniden kavuşmanın buruk sevincini yaşadığını ifade etti. Kazada hayatını kaybeden kızı Sena'nın mezarına giderek dua eden Nimet Taşkın, "Kazayı öğrenince neye uğradığımı şaşırdım. Sena'nın öldüğünü, Sude'nin ise yaralı olduğunu duyunca 'Allah'ım ikisini birden alma' diye dua ettim. Çok şükür Allah, Sude'yi bize bağışladı" diye gözyaşı döktü.

KAZA YERİNDE FREN İZİ YOK
Öte yandan 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu da hazırlandı. Olayın ardından tutuklanan beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş (58), kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğunu kazayı hatırlamadığını belirterek, "Hızım 70-80 kilometreydi. Bir anda gözüm karardı ve gerisini hatırlamıyorum. Rahatsızlandığımı düşünüyorum" diye kendisini savunmuştu.

Hazırlanan bilirkişi raporunda ise beton mikseri sürücüsünün 50 kilometre hız ile ilerlemesi gereken yolda 90 kilometre hızla ilerlediği, aracı cinsine göre dikkatsiz, kontrolsüz ve özensiz şekilde kullandığı, sağ şerit yerine sol şeritte seyrettiği, kaza yerinde fren izi bulunmadığının belirlendiği vurgulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Usule aykırı ses kayıtları tescillendi: Serdar Sertçelik’in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni
AK Parti’de ’değişim’ gündemli MKYK! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Türk Telekom
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız
İran’ı ’viran’ eden kazada Reisi’nin son anları! ’İrtifayı artırın’ talimatı ölüm getirdi: Dezenformasyonu tescilleyen ’özel kalem’
Emekli ikramiyesinde son viraj... Başvuru tarihine dikkat kaldı 10 gün! 26 binden 31 bin TL’ye varan ödeme
Fenerbahçe’de orta sahaya süper yıldız! Fred rahatlayacak
Son dakika: Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı! Ortak operasyonda 19 gözaltı
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı
Beşiktaş’ın eski yıldızı Galatasaray’a geliyor! Okan Buruk bizzat istedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Finansal okuryazarlık müfredata giriyor | Enflasyon için tarih | Borsa uyarısı
Son dakika: Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin’i tanıyacaklarını açıkladı: İsrail büyükelçilerini çekti! Türkiye’den mücadeleye devam mesajı
Tarihi Atlı Köşk’e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi
Meclis’te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
Fon vurgununda yeni gelişme! Fatih Terim suskunluğunu bozdu: Zamanı gelince açıklayacağım
SON DAKİKA