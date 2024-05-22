Minibüs ile beton mikseri çarpışmıştı! 9 kişinin öldüğü kazadan kurtulan Sude konuştu: Güle oynaya binmiştik

6 Mayıs'ta İslahiye-Hassa yolu üzerindeki Ağabey mevkisinde meydana gelen olayda, Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikseri, şerit değiştirerek karşı yönden gelen aralarında Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencilerinin de bulunduğu Latif Örs'ün kullandığı 27 K 5127 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 6'sı öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
'BAŞIMI VURDUM, GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM'
İkiz kardeşi Sena Taşkın'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan Sude Taşkın'ın Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Taburcu edilmesinin ardından evine gelen Sude Taşkın, ikiz kardeşi ve arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
"BAŞIMI VURDUM GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM"
Okuldan çıktıktan sonra ikiz kardeşi ve arkadaşları ile evlerine gitmek üzere servis minibüsüne bindiklerini anlatan Sude Taşkın, "Okuldan çıkınca servis şoförünü aradık ve bizi almasını istedik. Kısa sürede minibüs geldi, içinde yolcular vardı, biz de kardeşim Sena ve 4 arkadaşımız ile en arkaya geçip 4 kişilik koltuğa oturduk. Minibüse güle oynaya binmiş ve yolculuk sırasında okulumuzun Gaziantep'e düzenleyeceği müze gezisinde ne giyeceğimizi konuşuyorduk. Ağabey mevkisine geldiğimizde çarpışma oldu ve başımı vurdum, gerisini hatırlamıyorum. Hastanede kendime geldikten sonra kazada ikiz kardeşim Sena'nın ve 3 arkadaşımın da öldüğünü öğrenince şoke oldum" dedi.