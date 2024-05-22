İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Usule aykırı ses kayıtları tescillendi: Serdar Sertçelik’in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni

Türkiye, 17/25 Aralık yargı darbesini anımsatan FETÖ
VARİ kirli bir kumpasla karşı karşıya kaldı. Ankara Emniyeti
'nde müdürlerden oluşan bir klik komploda başı çekerken sürece ilişkin her adım titizlikle soruşturuluyor.
Bu kapsamda Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu ilk kez A Haber'de yayımlandı.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Olay duyulduktan sonra İçişleri Bakanlığı kendi içerisindeki üst düzey polisler için bir inceleme başlatmıştı. Raporda nelerin yazıldığı önemliydi.
Raporun tamamı 84 sayfadan oluşuyor. Serdar Sertçelik'in yakalanmasına ilişkin süreç detaylı bir şekilde anlatılıyor raporda. Yakalama ve gözaltında alma işlemleri mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir deniyor.
Bundan sonrası da ses kayıtları ile ilgili.
8 adet ses kaydı Jandarma Kriminal tarafından incelendi. Ses kayıtları üzerinde bir manipülasyon yok deniyor.
Şevket Demircan'ın sunmuş olduğu bütün ses kayıtları baştan sona herhangi bir işlem yapılmadan ham haliyle sunuluyor.
Bazı devlet büyüklerinin isimleri konuşmalarda geçiyor.
Kaçma şüphesine karşı 9 gün sonra bildirim yapılıyor.
M7'NİN YAKALANMASI İÇİN GEREKLİ ÖZEN GÖSTERİLMEDİ
Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği belirtildi.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davanın sanıklarından Sertçelik'in iddialarında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.
Raporda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, Sertçelik'le irtibatın koptuğu günden 9 gün sonra 5 Aralık 2023'te 80 il emniyet müdürlüğüne ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına, yurt dışına çıkma ihtimali ve yakalanmasına yönelik tüm hudut kapılarında ve illerin giriş çıkışlarında uygulama noktalarında duyarlı olunması konusunda yazı yazıldığı aktarıldı.
Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Serdar Sertçelik'e, "soruşturma sonuna kadar konutu terk etmemesine" ilişkin adli kontrol uygulandığı, 18 Ekim 2023 tarihinden itibaren Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ev hapsi cezası verildiği ve elektronik kelepçe takılmasına karar verildiği hatırlatılan raporda, bunlara rağmen Sertçelik'in, illegal yollardan yurt dışına kaçtığı ifade edildi.
Raporda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, cumhuriyet savcılarının görev ve yetkilerine ilişkin maddesindeki, "Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır" hükmü uyarınca gereğinin takdir ve ifasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğuna kanaat getirildiği aktarıldı.