İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Usule aykırı ses kayıtları tescillendi: Serdar Sertçelik’in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni

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Bu kapsamda Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu ilk kez A Haber'de yayımlandı. FETÖvari kumpasın müfettiş raporu A Haber'de! Türkiye, 17/25 Aralık yargı darbesini anımsatan FETÖ VARİ kirli bir kumpasla karşı karşıya kaldı. Ankara Emniyeti 'nde müdürlerden oluşan bir klik komploda başı çekerken sürece ilişkin her adım titizlikle soruşturuluyor.Bu kapsamda Ankara Emniyeti'nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu ilk kez A Haber'de yayımlandı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı. İşte o açıklamalardan satır başları; Olay duyulduktan sonra İçişleri Bakanlığı kendi içerisindeki üst düzey polisler için bir inceleme başlatmıştı. Raporda nelerin yazıldığı önemliydi. Raporun tamamı 84 sayfadan oluşuyor. Serdar Sertçelik'in yakalanmasına ilişkin süreç detaylı bir şekilde anlatılıyor raporda. Yakalama ve gözaltında alma işlemleri mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir deniyor. Bundan sonrası da ses kayıtları ile ilgili. 8 adet ses kaydı Jandarma Kriminal tarafından incelendi. Ses kayıtları üzerinde bir manipülasyon yok deniyor. Şevket Demircan'ın sunmuş olduğu bütün ses kayıtları baştan sona herhangi bir işlem yapılmadan ham haliyle sunuluyor. Bazı devlet büyüklerinin isimleri konuşmalarda geçiyor. Kaçma şüphesine karşı 9 gün sonra bildirim yapılıyor.





M7'NİN YAKALANMASI İÇİN GEREKLİ ÖZEN GÖSTERİLMEDİ

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği belirtildi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davanın sanıklarından Sertçelik'in iddialarında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Raporda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, Sertçelik'le irtibatın koptuğu günden 9 gün sonra 5 Aralık 2023'te 80 il emniyet müdürlüğüne ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına, yurt dışına çıkma ihtimali ve yakalanmasına yönelik tüm hudut kapılarında ve illerin giriş çıkışlarında uygulama noktalarında duyarlı olunması konusunda yazı yazıldığı aktarıldı.