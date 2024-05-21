Agnostik Ne Demek? Agnostik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Agnostik kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

AGNOSTİK KELİMESİ NEDİR?

"Agnostik" terimi, genellikle Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu kesin olarak bilmenin mümkün olmadığını düşünen veya bu konuda herhangi bir iddiada bulunmayan bir kişiyi tanımlar. Agnostisizm, tanrısal veya metafiziksel konuları sorgulayan ve kesin bir bilgiye varılamayacağını savunan bir felsefi duruştur. Bu kişiler, dinin veya metafizik inançların kesin doğruluğuna inanmamakla birlikte, bazen açık fikirli bir arayış içinde olabilirler.

AGNOSTİK KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI