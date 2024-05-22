Meteoroloji raporu yayımladı: Türkiye’de son 53 yılın en sıcak nisan ayı yaşandı

BU YIL HER AY DAHA SICAK GEÇİYOR Bu yılın başından beri her ay sıcaklık lar uzun yıllar normaline göre artıyor. Rapora göre 2024 yılı ocak ayı normaline göre 2,8 derece daha sıcak geçerken, şubat ayında 3,5 derece, mart ayında 1,5 derece ve nisan ayında 4,3 derece sıcaklık artışı görüldü.

BÜTÜN BÖLGELERDE KORKUTAN ARTIŞ Ortalama sıcaklık lar bütün bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, İç Anadolu 'da 4,7 derece, Karadeniz'de 4,6 derece, Doğu Anadolu'da 4,5 derece, Güneydoğu'da 4,4 derece, Ege'de 4,3 derece, Akdeniz'de 4 derece, Marmara'da 3,9 derece sıcaklık artışı görüldü.

Marmara Bölgesi'nin tamamında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık artışı oldu. Uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,5 derece iken, 2024 Nisan ayı 16,4 derece oldu ve 3,9 derece yükseldi.

Ege Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,1 derece iken, 2024 Nisan ayı 18,4 derece oldu ve 4,3 derece daha sıcak geçti.

Akdeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,3 derece iken, 2024 Nisan ayı 19,3 derece oldu ve 4 derece daha sıcak geçti.

İç Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 10,4 derece iken, 2024 Nisan ayı 15,1 derece oldu ve 4,7 derece daha sıcak geçti.

Karadeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,1 derece iken, 2024 Nisan ayı 15,7 derece oldu ve 4,6 derece daha sıcak geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,9 derece iken, 2024 Nisan ayı 13,4 derece oldu ve 4,5 derece daha sıcak geçti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,2 derece iken, 2024 Nisan ayı 19,6 derece oldu ve 4,4 derece daha sıcak geçti.