Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşine bakın! Uğur Pektaş’ın eski baldızı ablasının kopyası! Gözlerden uzak yaşıyor ama...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızlara kazınan Gamze Özçelik'in üç yıl evli kaldığı Uğur Pektaş'tan Murathan adında bir oğlu oldu. Oğlunu gözlerden uzak büyüten ve magazin dünyasından elini eteğini çeken Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar derneğiyle yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettirdi. Zaman zaman oğlu ve eski eşiyle de gündem olan ünlü isim, şimdi ise kız kardeşiyle dikkat çekti. İki kardeşin benzerlikleri, görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada "Abla-kardeş değil ikiz gibiler", "Çok benziyorlar", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı. İşte Gamze Özçelik'in kız kardeşi...
2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmesinin ardından oyunculuk kariyerine başlayan ve Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, adını geniş kitlelere duyurdu.
Türkstar, Buzda Dans, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlenen Özçelik, Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile evlendi.
Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Ancak Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, 2011 yılında ayrılık kararı alarak evliliklerini bitirdi.