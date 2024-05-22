Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşine bakın! Uğur Pektaş’ın eski baldızı ablasının kopyası! Gözlerden uzak yaşıyor ama...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızlara kazınan Gamze Özçelik'in üç yıl evli kaldığı Uğur Pektaş'tan Murathan adında bir oğlu oldu. Oğlunu gözlerden uzak büyüten ve magazin dünyasından elini eteğini çeken Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar derneğiyle yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettirdi. Zaman zaman oğlu ve eski eşiyle de gündem olan ünlü isim, şimdi ise kız kardeşiyle dikkat çekti. İki kardeşin benzerlikleri, görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada "Abla-kardeş değil ikiz gibiler", "Çok benziyorlar", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı. İşte Gamze Özçelik'in kız kardeşi...