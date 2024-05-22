Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Finansal okuryazarlık müfredata giriyor | Enflasyon için tarih | Borsa uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı''nda konuştu.

Bakan Şimşek, "Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kaynaklarını hibe etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz.

Vatandaşlarımızın kaynaklarını hibe etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz.