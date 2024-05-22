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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Finansal okuryazarlık müfredata giriyor | Enflasyon için tarih | Borsa uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Enflasyon için tarih veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa yatırımcısı için de kritik bir uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 11:39 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 12:08
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Finansal okuryazarlık müfredata giriyor | Enflasyon için tarih | Borsa uyarısı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal Okuryazarlık Platformu Tanıtım Toplantısı''nda konuştu.

Bakan Şimşek, "Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kaynaklarını hibe etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz.

Vatandaşlarımızın kaynaklarını hibe etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz.

ENFLASYON ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GERİLEYECEK
Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacak. Enflasyon yıllık bazda Mayıs ayında zirveye ulaşacak. Yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek. Aylık enflasyon bizim hedeflerimizle uyuşmaya başladı.

"BORSA BİR OYUN ALANI DEĞİL"
Borsa bir oyun alanı değil; Bilgiye, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım."

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