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Masum tavşan deliği gizemli bir dünyaya açıldı! İnanılmaz görüntüler! Siz bir de içini görün....

Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği olarak görülen bu oyuntular gerçekten dışarıdan görüldüğü kadar masum mu? Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Gerçek ise bambaşka! Fotoğrafa biraz daha yakından bakarsanız deliğin içinde 700 yıllık bir gizem saklı. Bu önemsiz görünen minicik delik, yüzyıllar öncesine ait bir mağaraya gidiyor... İşte akıllara durgunluk veren gizemli mağara...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 10:04 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 10:04
Masum tavşan deliği gizemli bir dünyaya açıldı! İnanılmaz görüntüler! Siz bir de içini görün.... 1

Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Ancak deliğin içinde 700 yıllık gizemli bir mağaraya giden yol var.

Masum tavşan deliği gizemli bir dünyaya açıldı! İnanılmaz görüntüler! Siz bir de içini görün.... 2 İşte mağaranın detayları...
Masum tavşan deliği gizemli bir dünyaya açıldı! İnanılmaz görüntüler! Siz bir de içini görün.... 3 Bu tavşan deliği, gizemini koruyan 700 yıllık bir mağaraya açılıyor.
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