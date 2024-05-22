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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 22 Mayıs 2024

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22 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
İsteklerinizin kolay yoldan karşılandığını görmek sizi ferahlatırken geleceğe dair korkularınızı da bir nebze yenmiş olacaksınız.

BOĞA
Yanlış anlaşılmaları düzene sokacağınız bir gün olabilir. Aşk meselelerinde daha anlayışlı bir forma sokmak için elinizden geleni yapmanız önemli olacak.

İKİZLER
Bugünlerde yeni bir iş kurmak yerine var olan projelerinizi güçlendirmeniz ya da yarım kalan işlerinizi bitirmeniz sizin için faydalı olacaktır.

YENGEÇ
Bugünlerde Dünya'nın güzelliklerini tadabilir ve içinde bulunduğumuz evimiz, gezegenimiz ile etkileşimde olabilirsiniz.

ASLAN
Maddi konularda sizi zora sokacak harcamalar yapmamaya dikkat edin. Aşk ve sevgi gibi konularda şifalandırmaya gideceğiniz bir gün olabilir.

BAŞAK
Dualarınızın duyulduğunu ve kabul edildiğini hissettiğiniz bir gün geçireceksiniz. İş konusunda yapabilirlikleriniz sizi bir üst noktaya çıkartabilir.

TERAZİ
Her şartta aşkla ilgili şanslı olacaksınız.
Sevgiyi dışa vurmak için bugün evren sizlere yeterince şans tanıyacak. Mutluluğunuz ve huzurunuz artacak.

AKREP
Maddi konularda eğer dikkatli davranabilirseniz gelirinizi katlama imkanı bulabilirsiniz. çevrenizdekilerin size bu şekilde sizi etkileyebilir.

YAY
Sizler için aşk konuları gündemde olacak. Eski partnerinizin dönmesini istiyorsanız dönebilir ya da yeni biri ile tanışabilirsiniz.

OĞLAK
Empati yeteneği yüksek kişiler ile iletişim kurma fırsatı yakalayabilir, kendinizi ifade etmenin anlamanın ve anlaşılmanın huzurunu sürebilirsiniz.

KOVA
Elementlerle olan iletişiminiz, topraklanmanız size iyi gelecek. Mümkünü varsa bir miktar tuzlu suyu duşunuza eklerseniz negatif iyonlardan kurtulabilirsiniz.

BALIK
Bugünlerde sevdiklerinizden yoğun ilgi görebilirsiniz. Taktir edilmek, sizleri anlayan insanların etrafınızda doluşması size iyi gelecek.

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