Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İsteklerinizin kolay yoldan karşılandığını görmek sizi ferahlatırken geleceğe dair korkularınızı da bir nebze yenmiş olacaksınız.

BOĞA

Yanlış anlaşılmaları düzene sokacağınız bir gün olabilir. Aşk meselelerinde daha anlayışlı bir forma sokmak için elinizden geleni yapmanız önemli olacak.

İKİZLER

Bugünlerde yeni bir iş kurmak yerine var olan projelerinizi güçlendirmeniz ya da yarım kalan işlerinizi bitirmeniz sizin için faydalı olacaktır.

YENGEÇ

Bugünlerde Dünya'nın güzelliklerini tadabilir ve içinde bulunduğumuz evimiz, gezegenimiz ile etkileşimde olabilirsiniz.

ASLAN

Maddi konularda sizi zora sokacak harcamalar yapmamaya dikkat edin. Aşk ve sevgi gibi konularda şifalandırmaya gideceğiniz bir gün olabilir.

BAŞAK

Dualarınızın duyulduğunu ve kabul edildiğini hissettiğiniz bir gün geçireceksiniz. İş konusunda yapabilirlikleriniz sizi bir üst noktaya çıkartabilir.

TERAZİ

Her şartta aşkla ilgili şanslı olacaksınız.

Sevgiyi dışa vurmak için bugün evren sizlere yeterince şans tanıyacak. Mutluluğunuz ve huzurunuz artacak.

AKREP

Maddi konularda eğer dikkatli davranabilirseniz gelirinizi katlama imkanı bulabilirsiniz. çevrenizdekilerin size bu şekilde sizi etkileyebilir.



YAY

Sizler için aşk konuları gündemde olacak. Eski partnerinizin dönmesini istiyorsanız dönebilir ya da yeni biri ile tanışabilirsiniz.

OĞLAK

Empati yeteneği yüksek kişiler ile iletişim kurma fırsatı yakalayabilir, kendinizi ifade etmenin anlamanın ve anlaşılmanın huzurunu sürebilirsiniz.

KOVA

Elementlerle olan iletişiminiz, topraklanmanız size iyi gelecek. Mümkünü varsa bir miktar tuzlu suyu duşunuza eklerseniz negatif iyonlardan kurtulabilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde sevdiklerinizden yoğun ilgi görebilirsiniz. Taktir edilmek, sizleri anlayan insanların etrafınızda doluşması size iyi gelecek.